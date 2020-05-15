Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы часто жалуются на то, что в городе нет никакой инфраструктуры для велосипедистов. Любители экологичного и спортивного транспорта вынуждены рисковать, проезжая по запруженным автомобилями дорогам или создавать неудобства для пешеходов, рассекая по тротуарам. И вот осенью 2019 года, наконец-то, в Барнауле построили первую велосипедную дорожку. Новый проект реализовали на улице Георгия Исакова, рядом с отреконструированной пешеходной аллей.

В мае 2020 года корреспондент amic.ru прогулялся по Г. Исакова и увидел, что велодорожку облюбовали пешеходы, а велосипедисты продолжают пользоваться пешеходным тротуаром. Внятного ответа, почему так происходит, корреспондент ни от кого не услышал. Впрочем, отметим, что велодорожка не отмечена никаким специальным знаком. Поэтому можем предположить, что люди просто не знают о ней, а потому и не используют по назначению. И велосипедистов в этой ситуации кстати, понять легко: на широкой аллее объехать прогуливающего пешехода гораздо проще, чем на узеньком тротуаре.

Как ранее писал amic.ru, еще на стадии закладки велодорожка вызвала недоумение горожан, она оказалась шириной всего 1,5 метра - двум велосипедистам не разъехаться. Неудобство добавило и то,что дорожку во многих местах пересекают пешеходные тротуары, то есть особо не покатаешься: приходится постоянно пропускать пешеходов. С другой стороны, то, что такой объект появился в нашем городе, уже большой плюс. "Лучше так, чем ничего" — сочли и сами велосипедисты.