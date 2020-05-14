Алтайская коммунистка, призывавшая раздавать деньги россиянам, оказалась миллионершей

Депутаты Госсобрания Республики Алтай обнародовали свои доходы за 2019 год. Одной из самых богатых оказалась семья представителя КПРФ Марии Деминой. Сама парламентарий заработала около 1,4 млн рублей, ее супруг – почти 6 млн рублей. Таким образом, ежемесячный доход семьи составляет чуть более 600 тыс. рублей в месяц или около 20 тысяч в день.
Как уже сообщал amic.ru, в начале апреля коммунистка записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем Демина предложила выплатить каждому взрослому гражданину РФ по 50 тысяч рублей в качестве единовременной помощи из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Также депутат попросила освободить бизнес от налогов на шесть месяцев.
Комментарии
Ах она какая нехорошая. Оказалась. А мы то думали хороший человек
Россия "помогает народу Сирии" чтобы контролировать потоки нефти и газа.
Прочитав заголовок, подумал про Прусакову
И где противоречие?
О чем и для чего эта статья? Они что-то украли? Или просто вызвать чувство зависимости у сетевых хомячков!
Есть люди на госслужбе, которые зарабатывают в 100 раз больше в час...
Если Демины честно построили свой бизнес, честно зарабатывают, то почему нельзя им быть коммунистами и миллионерами.Например, Шолохов был миллионером, Муслим Магомаев и нек. другие, но это же не вызывало раздражения и отторжения.Потому что честно заработали.
Да мы все миллионеры! Хата.и авто это уже два ляма, ну и остальное все сложить, около трёх будет...
хорошо, что обеспеченный человек понимает нужды простых людей
А кем оказался тот кто на эти призывы наплевал и деньги россиянам так и не дает?!
Коммунисты, хаха.
За 15 лет цены на квартиры выросли в 5 раз.
Шолохов-нобелевский лауреат по литературе,его книги выходили массовым тиражом, в том числе и за границей( как и пластинки Магомаева).Речь о чудовищной разнице в распределении денег.Разница всегда была и будет,но почему таких ОГРОМНЕЙШИХ размеров?
Выкрутится. Скажет, что это деньги партии как Жирик всегда повторяет про свои миллиарды.
А в коммунистической парти есть бедные или все миллионеры и миллиардеры?
Ну что Жирик?Папа юрист,сам юрист,да к тому же оба евреи, их работа-"помощь" денежным людям разрулить их многомиллионные проблемы...