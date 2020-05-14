На средства известного предпринимателя Дмитрия Босова, скончавшегося 6 мая, ранее провели ремонт в барнаульской гимназии № 45. Об этом сообщает "Алтайский спорт" со ссылкой на директора учебного заведения Ольгу Гайн.

В школе не хватало второго спортивного зала – уроки физкультуры приходилось проводить одновременно для старших и для младших классов. С помощью именитого выпускника дирекция переоборудовала слесарную мастерскую во второй спортзал, в котором теперь занимаются младшеклассники. Всего предприниматель перевел школе почти 4 млн рублей, на которые провели ремонт и закупили оборудование.

По словам Ольги Гайн, сейчас в образовательном учреждении есть все необходимое для занятия легкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом и фитнесом.

Напомним, что Босов родился и вырос в Барнауле. В 1985 году он с отличием окончил школу, после чего поступил в МФТИ. В декабре 2019 года миллиардер связался с администрацией школы и предложил помощь.

Как ранее сообщил amic.ru, 6 мая миллиардер, глава совета директоров и крупнейший акционер группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил собой в своем доме в возрасте 52 лет. Позже сын предпринимателя призвал "не гадать причины на кисельной гуще", а в СМИ начали появляться сообщения о странных действиях бизнесмена незадолго до кончины.