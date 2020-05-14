Подача горячей воды в Ленинском и Октябрьском районах Барнаула началась после испытаний. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Напомним, что горячую воду отключили по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 12 мая для испытаний теплосетей на тепловые потери. Водоснабжение прекратили более чем в 200 зданиях в Ленинском и Октябрьском районе. Сегодня, 14 мая, СГК сообщила о возобновлении подачи.

Также уточняется, что в случае отсутствия воды жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Как ранее сообщил amic.ru, в этом году традиционные отключения горячей воды в краевой столице перенесли с мая на начало лета. Испытания и ремонт сетей теплоснабжения начнутся в отдельных районах города с 15 июня и продолжатся до 3 августа.