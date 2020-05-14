С 15 мая в Барнауле начнется поэтапное отключение горячей воды в домах, относящихся к малым котельным города. Об этом amic.ru сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

СГК начнет гидравлические испытания теплосетей, из-за которых придется временно прекратить подачу воды. Отключения коснутся почти 200 домов города. График отключения можно узнать на специальной карте.

Также энергокомпания уточнила, что проверки и ремонтные работы уже идут на половине котельных города, однако они относятся к отопительным, а потому на жизни горожан это никак не сказывается.

Ранее amic.ru сообщил об окончании испытаний на теплопотери, во время которых без горячей воды осталось почти 200 домов. Большинство отключений в этом году было перенесено с мая на начало лета.