В Барнауле на пересечении улицы 40 лет Октября и проспекта Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и кроссовера, пишет "Инцидент Барнаул" в Instagram.

Судя по снимку с места аварии, автомобиль Chevrolet получил значительные повреждения боковой части корпуса и крыши, а троллейбус вылетел в кювет. Предположительно, есть пострадавшие.

Причина аварии и иные подробности происшествия пока неизвестны.

Как ранее писал amic.ru, минувшей ночью в Барнауле на пересечении улицы Чкалова и проспекта Комсомольского произошло жесткое ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Lancer и машины скорой помощи марки УАЗ. Как сообщали очевидцы, в результате столкновения "буханка" перевернулась несколько раз и разбилась "просто в хлам".