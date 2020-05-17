Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак на своем YouTube-канале в рамках выпуска "Осторожно, новости!" сообщила, что планирует приехать на Алтай.

"В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае. Пару недель назад я села гуглить лучшие алтайские курорты, а заодно решила посмотреть, ждут ли вообще москвичей в этих самых курортных регионах. Результат меня поразил: люди настолько впечатлились столичной статистикой, что считают московскую прописку печатью COVID в паспорте", — сказала она.

О каком именно Алтае шла речь, телеведущая не уточнила.

Ранее Ксения Собчак во время прямого эфира с блогером-урбанистом Лешкой Мюцентендлером назвала Барнаул одним из самых ужасных городов России. После на ее высказывание отреагировали в Барнауле. Как оказалось, мнение Ксении Анатольевны интересует власти меньше, чем оценка населения.