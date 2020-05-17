Воскресенье, 17 Май, 16:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,21
€ 79,13
28°

281752 +9709
Обь
397см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Ксения Собчак намерена приехать на Алтай

, ИА "Амител"
Но на какой именно, телеведущая не уточнила
Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак на своем YouTube-канале в рамках выпуска "Осторожно, новости!" сообщила, что планирует приехать на Алтай.

"В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае. Пару недель назад я села гуглить лучшие алтайские курорты, а заодно решила посмотреть, ждут ли вообще москвичей в этих самых курортных регионах. Результат меня поразил: люди настолько впечатлились столичной статистикой, что считают московскую прописку печатью COVID в паспорте", — сказала она.

О каком именно Алтае шла речь, телеведущая не уточнила.

Ранее Ксения Собчак во время прямого эфира с блогером-урбанистом Лешкой Мюцентендлером назвала Барнаул одним из самых ужасных городов России. После на ее высказывание отреагировали в Барнауле. Как оказалось, мнение Ксении Анатольевны интересует власти меньше, чем оценка населения.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

17.05.2020 14:57
Мадам

И в этот... как его... отстойник на 2 недели

17.05.2020 15:03
- гость -

Ну вот!? Доигрались? Комментаторы *реновы! Сидели бы молчали, глядишь пронеслос бы, а то - не была, не приезжала! Вот теперь встречайте...! Блин.
Вспомни дурака он и появится...

17.05.2020 15:03
- гость -

Чур меня!

17.05.2020 15:10
dirserver

Пусть едет. Имеет полное право. Оба Алтая все еще часть РФ, а в РФ свобода передвижения.

17.05.2020 15:13
- гость -

В Шелоболиху сказали приедет

17.05.2020 15:15
- гость -


17.05.2020 15:13
- гость -
там тушенку вкусную делают. Делали...

17.05.2020 15:16
- гость -

По этапу?

17.05.2020 15:19
Мадам

Вспомни дурака он и появится...

"Помяни чёрта", говорят! Ну хоть не к ночи будь помянуто

17.05.2020 15:22
acdc

Ого! Намечаются грандиозные состязания по скачкам.

17.05.2020 15:27
- гость -

Да к ночи ещё рано, когда солнце за горизонт уйдет тогда это говорят

17.05.2020 15:28
- гость -

Расскажите ей кто нить что есть два Алтая... Пусть у неё мозги закипят

17.05.2020 15:30
- гость -

17.05.2020 15:32
- гость -

Нефиг делать, сиди в своей первопрестольной, от вас одна зараза в стране, один уже приехал пересидеть карантин ... Да и дыра тут, на ваш "изысканный" вкус не придется, вам бы лучше в Европы куда..

17.05.2020 15:51
- гость -

Как так в песне у Шнура пелось... " Ехай н****!" )

17.05.2020 15:54
- гость -

Ей просто показалось что барнаул это где то в узбекистане
С географией то траблы

17.05.2020 15:55
Обезьяна

Че такие злые, ну лицо конечно на любителя..
А то что с пи... гееем живет и титек нет совсем, это уже крах системы

17.05.2020 16:09
- гость -

титек нет совсем

Ну эт как раз не проблема! Навесит!

17.05.2020 16:12
- гость -

17.05.2020 15:13
- гость -
В Шелоболиху сказали приедет
17.05.2020 15:15
- гость -
там тушенку вкусную делают. Делали...

из конины...

17.05.2020 16:20
- гость -

Главное что бы сабж заблаговременно вышел когда приезжает, уйдем в конкретную Самоизоляцию...
А вообще это может гос программа такая? Кто плохо соблюдает изоляцию к тем Собчак приезжает! Пугают.
В один черный-черный город (на Алтае, на каком не указывается) приехала к**сивая-кр*сивая Собчак!
Отдай!! МОЁ Сердце!

17.05.2020 16:22
- гость -

В Змейногорск приедет, на шахту Сибирьполиметалл...

17.05.2020 16:24
- гость -

Надеюсь, ее вместе с попутчиками на карантин посадят на две недели?

17.05.2020 16:25
- гость -

Амител, видимо не единственный сайт кто написал о её высказывании об Алтае? Видимо заклевали, что мол не была а говоришь... Или она Амител читает?

17.05.2020 16:27
Старыый

Зачем нам это , на Алтае?

17.05.2020 16:51
- гость -

За все грехи, тяжкие...

17.05.2020 16:57
Пионер

Дороги хватит на всех. Медведева выдержали, а Ксюху-то...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
16:23
В Заринске мотоциклист попал в жесткое ДТП и остался жив 0
15:55
"Это как ужасные татуировки". Барнаульцы возмущены граффити на стенах жилых домов 6
15:28
Более 9,7 тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в России 3
14:55
Ксения Собчак намерена приехать на Алтай 25
14:29
Улицу Попова затопило в Барнауле после дождя 9
13:59
Эпидемиолог не исключает новые волны COVID-19 в России 5
13:35
Из Барнаула в Омск и Красноярск начнут летать самолеты 2
12:57
Алтайский танцор из клипа Little Big попал в Forbes 6
12:29
ДТП с участием кроссовера и троллейбуса произошло в Барнауле 2
11:53
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 8
11:24
Эксперт рассказал, как повысить качество работы смартфона 12
10:51
Барнаульцы нашли необычную змею рядом с жилыми домами 9
10:22
Путин заявил о наличии уникального оружия у России, которого нет ни у кого в мире 46
09:47
Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате ДТП в Барнауле. Фото 16
09:13
Из-за коронавируса в России появились автокинотеатры 2
08:45
Вирусолог рассказал о возможности заразиться коронавирусом через чипсы 7
08:10
Таиланд в четвертый раз продлил временный запрет на авиаперелеты 0
07:53
Ждать осталось недолго. В России анонсировали вакцину от коронавируса 22
07:13
Жители алтайского села рассказали об "экологической катастрофе" из-за свалки 4
06:45
В Сайлюгемском парке насчитали 21 особь снежного барса 1
06:07
Очень и очень жарко. О погоде в Алтайском крае 17 мая 0
23:47
Четыре патруля полиции в Харькове задерживали ребенка с игрушечным автоматом 26
23:13
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Алтай 1
23:07
Пешеходный мост восстановят на улице Фурманова в Барнауле 0
22:42
Жительница Пермского края три года прожила с "мужским" паспортом 4
22:15
Правительство утвердило порядок выплат компенсаций для медиков 1
21:46
Житель Республики Алтай убил собутыльника за оскорбление ветеранов Афганистана 4
21:28
Протоиерея Дмитрия Смирнова, который называл коронавирус полезным, подключили к ИВЛ 5
20:43
Опасное помещение за 3 млн построили на территории детского лагеря на Алтае 0
20:09
"И это закончится". Алтайские медсестры рассказали, каково это, бороться с пандемией 1
19:35
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 48 0
19:06
Мусорный полигон загорелся рядом с алтайским селом 0
18:54
СК установил личности тех, кто разместил фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" 9
18:09
Почти четыре тысячи человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае 5
17:41
Полчаса на тушение. В частном секторе Барнаула загорелся жилой дом 0
17:06
Из-за ремонтных работ в Барнауле для проезда закрыли улицу Фурманова 0
16:42
Регионам поручили сохранять режим самоизоляции для людей старше 65 4
16:03
За сутки в России коронавирусом заболели еще девять тысяч человек 2
15:41
Оперштаб рассказал, где в Бийске и Рубцовске продают защитные маски 2
15:09
Дешевле сдать. В МВД рассказали, что ждет россиян при отказе от теста на коронавирус 16
14:44
Руководство "Кучуксульфата" прокомментировало информацию о вспышке COVID на заводе 3
14:10
В Алтайском крае тракторист снес опору ЛЭП и оставил без света полторы тысячи человек 1
13:41
Обыски прошли в квартирах сотрудников алтайской нефтяной компании 2
13:16
ДТП с участием такси произошло в центре Барнаула 0
12:39
В Бийске объяснили отсутствие масок на чиновниках во время проверок 8
12:37
Четыре новых случая заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
12:10
Еще на одном алтайском предприятии произошла вспышка COVID-19 3
11:43
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 885 42
11:06
Алтайский край занял последнее место в Сибири по приросту заболевших COVID-19 2
10:42
Поисковики ищут родственников алтайского солдата, погибшего под Тверью 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.