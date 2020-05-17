Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак на своем YouTube-канале в рамках выпуска "Осторожно, новости!" сообщила, что планирует приехать на Алтай.
"В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае. Пару недель назад я села гуглить лучшие алтайские курорты, а заодно решила посмотреть, ждут ли вообще москвичей в этих самых курортных регионах. Результат меня поразил: люди настолько впечатлились столичной статистикой, что считают московскую прописку печатью COVID в паспорте", — сказала она.
О каком именно Алтае шла речь, телеведущая не уточнила.
Ранее Ксения Собчак во время прямого эфира с блогером-урбанистом Лешкой Мюцентендлером назвала Барнаул одним из самых ужасных городов России. После на ее высказывание отреагировали в Барнауле. Как оказалось, мнение Ксении Анатольевны интересует власти меньше, чем оценка населения.
Комментарии
И в этот... как его... отстойник на 2 недели
Ну вот!? Доигрались? Комментаторы *реновы! Сидели бы молчали, глядишь пронеслос бы, а то - не была, не приезжала! Вот теперь встречайте...! Блин.
Вспомни дурака он и появится...
Чур меня!
Пусть едет. Имеет полное право. Оба Алтая все еще часть РФ, а в РФ свобода передвижения.
В Шелоболиху сказали приедет
17.05.2020 15:13
- гость -
там тушенку вкусную делают. Делали...
По этапу?
Вспомни дурака он и появится...
"Помяни чёрта", говорят! Ну хоть не к ночи будь помянуто
Ого! Намечаются грандиозные состязания по скачкам.
Да к ночи ещё рано, когда солнце за горизонт уйдет тогда это говорят
Расскажите ей кто нить что есть два Алтая... Пусть у неё мозги закипят
Нефиг делать, сиди в своей первопрестольной, от вас одна зараза в стране, один уже приехал пересидеть карантин ... Да и дыра тут, на ваш "изысканный" вкус не придется, вам бы лучше в Европы куда..
Как так в песне у Шнура пелось... " Ехай н****!" )
Ей просто показалось что барнаул это где то в узбекистане
С географией то траблы
Че такие злые, ну лицо конечно на любителя..
А то что с пи... гееем живет и титек нет совсем, это уже крах системы
титек нет совсем
Ну эт как раз не проблема! Навесит!
17.05.2020 15:13
- гость -
В Шелоболиху сказали приедет
17.05.2020 15:15
- гость -
там тушенку вкусную делают. Делали...
из конины...
Главное что бы сабж заблаговременно вышел когда приезжает, уйдем в конкретную Самоизоляцию...
А вообще это может гос программа такая? Кто плохо соблюдает изоляцию к тем Собчак приезжает! Пугают.
В один черный-черный город (на Алтае, на каком не указывается) приехала к**сивая-кр*сивая Собчак!
Отдай!! МОЁ Сердце!
В Змейногорск приедет, на шахту Сибирьполиметалл...
Надеюсь, ее вместе с попутчиками на карантин посадят на две недели?
Амител, видимо не единственный сайт кто написал о её высказывании об Алтае? Видимо заклевали, что мол не была а говоришь... Или она Амител читает?
Зачем нам это , на Алтае?
За все грехи, тяжкие...
Дороги хватит на всех. Медведева выдержали, а Ксюху-то...