Жители Волчихинского района записали видеообращение к представителям власти. Люди просят придать огласке ситуацию с падением цен на молоко.
"Молоко падает в цене, уже 15 рублей, сказали, что упадет еще до 10 рублей, вода в магазине стоит дороже. Местные власти не помогают, пишем в приемные губернатора, президента, везде отписки, нас пинают. Молоко не сдаем. Приемщики молока угрожают, а барнаульские молочные комбинаты сложившуюся ситуацию с падением цен не комментируют", – написал автор поста.
Местные жители отмечают, что работы в деревне нет, и люди живут за счет молока. Из-за низкой закупочной цены денег местным жителям не хватает.
Видео: "Инцидент Барнаул"
Комментарии
даже не читал, но думаю Шиш вам скажут...
К вопросу о том насколько неразумно делать основную ставку на развитие (которого по факту тоже нет) сельского хозяйства и туризма. Всё это полная чушь. Как небольшая доля в экономике, да, но основная ставка должна быть на высокотехнологичный сектор с большой добавленной стоимостью.
А сельхоз туризм скоро только для богатых будет. Настоящая еда, кислород, закаты/восход, видимые звезды... Бедные будут покупать впечатления, как в "вспомнить все"
звериный оскал капитализма.
сначала перерабочик заложит 50-100% рентабельности, заодно в 2 раза разбавив молочко.
Потом сетевики Ленты всякие свои 50%.
Пейте, горожане, молочко по 60 рубликов.
Тех кто вырос на пепси и мандаринах, молочка и соленья не интересуют.
не нравится не продавай, сами перерабатывайте если не нравится цена по которой берут
дак почитайте, написано, что молоко не сдают дешево, а им угрожают.... тут надо заявление писать в СК
17:12
- гость -
звериный оскал капитализма.
Перечислите капиталистические страны, где ещё такое возможно?
Зато производители пальмы миллиарды гребут.
Зачем химзаводу бмк, молоко? они и без молока сделают свою химозу...
18.05.2020 17:24
- гость -
Корове угрожают,что если она не даст молока-её зарежут?
Вы в бред-то не верьте. Что мешает сельчанам разом не сдавать молоко?
поддержим заводы и сельское хозяйство, говорили они....не будем повышать пенсионный возраст, говорили они....как только народ начнет сомневаться - уйду, говорили они.....