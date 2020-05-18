Жители Волчихинского района записали видеообращение к представителям власти. Люди просят придать огласке ситуацию с падением цен на молоко.

"Молоко падает в цене, уже 15 рублей, сказали, что упадет еще до 10 рублей, вода в магазине стоит дороже. Местные власти не помогают, пишем в приемные губернатора, президента, везде отписки, нас пинают. Молоко не сдаем. Приемщики молока угрожают, а барнаульские молочные комбинаты сложившуюся ситуацию с падением цен не комментируют", – написал автор поста.

Местные жители отмечают, что работы в деревне нет, и люди живут за счет молока. Из-за низкой закупочной цены денег местным жителям не хватает.

Видео: "Инцидент Барнаул"