Свыше половины жителей России "затянут пояса" после окончания режима самоизоляции и продолжат экономить, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на результаты исследования банка "Открытие".

"34% будут жить после карантина как прежде, без сильной экономии. 56% будут продолжать экономить или еще сильнее затянут пояса", – сказано в исследовании.

При этом 4% россиян отметили, что готовятся тратить больше денег на товары и услуги, которые были недоступны во время ограничительных мер. Остальные соотечественники затруднились определить потенциальный уровень трат после самоизоляции.

Отмечается, что опрос проходил среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.