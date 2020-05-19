Каменский городской суд поставил точку в деле главы района Федора Найдена. В понедельник, 18 мая, была рассмотрена апелляция на решение суда первой инстанции. Обвинительный приговор по уголовному делу отменен не был, таким образом уже в ближайшее время Найден перестанет считаться руководителем муниципалитета.

Как рассказал amic.ru адвокат Евгений Коноваленко, накануне судья Марина Мягкова оставила обвинительный приговор без изменений. В ближайшее время адвокат подаст кассационную жалобу. Ее рассмотрением займется Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово), ориентировочно – в первой половине лета.

Несколько раз заседание в суде второй инстанции откладывалось из-за болезни Федора Найдена. В конце марта в день очередного заседания ему стало плохо и потребовалась госпитализация. Несмотря на это, суд объявил Федора Найдена в розыск. В итоге после выписки из больницы его сразу же поместили в СИЗО. Решение адвокату удалось обжаловать только спустя несколько дней.

Изначально вердикт по делу Федора Найдена был вынесен мировым судьей еще в ноябре 2019 года. Главу района тогда осудили по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Суд назначил фигуранту штраф в размере 300 тысяч рублей. Теперь к этому наказанию добавился запрет занимать должности в органах власти в течение трех лет.

По версии правоохранителей, Федор Найден, используя служебное положение, через третьих лиц потребовал от руководства нескольких детсадов Камня-на-Оби прекратить закупки хлеба у одного из местных предпринимателей. После чего якобы распорядился, чтобы хлеб закупали у КФХ, которое возглавляет его родственница. Также обвинение полагало, что образовательные учреждения района по распоряжению главы через третьих лиц расторгли договоры по вывозу ТКО, не имея на то законных оснований.

Федор Найден был главой Каменского района с 2017 года. В августе 2018-го он был временно отстранен от исполнения своих обязанностей. В сентябре того же года депутаты райсобрания единогласно проголосовали за кандидатуру зама Найдена – Евгению Гордиенко. С тех пор она исполняет обязанности руководителя.

Теперь Федор Найден в течение нескольких лет даже теоретически не сможет вернуться в кресло главы. На ближайшей сессии райсовета депутаты де-юре оформят уход Найдена и объявят новый конкурс на замещение освободившейся должности.