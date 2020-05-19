Камеры видеонаблюдения сняли падение метеорита в Красноярском крае вечером, 18 мая. Видео опубликовано в сообществе "ЧП Канск" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как в небе летит ярко-зеленое небесное тело, а по мере приближения к земле гаснет. В соцсетях отмечают, что метеорит был заметен не только в Красноярском крае, но также в Хакасии и Туве. Место падения объекта не уточняется. После пролета метеорита, по словам очевидцев, раздался сильный хлопок.

Как сообщал amic.ru, ранее в США опубликовали три видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, передвигающиеся с феноменальной скоростью. Как заявили в Пентагоне, ролики представлены с целью развеять мифы на тему того, реальные это записи или нет.