Пентагон опубликовал видео с НЛО

Пентагон опубликовал три видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, передвигающиеся с феноменальной скоростью, сообщает издание CNN.
Непознанные воздушные тела сняли с помощью инфракрасных камер на борту самолета. На двух роликах слышно, как пилоты шокированы скоростью объекта, предположив, что это может быть дрон. Отметим, что на сегодня таких технологий официально не существует.
По словам представителя Пентагона Сью Гоу, ролики представлены с целью развеять мифы на тему того, реальные ли это записи или нет. По оценке внутреннего департамента, рассекречивание видео с НЛО не раскрывает секретных возможностей американских технологий.
Напомним, ранее в Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам.
Комментарии
Это наш СУ-34...искажает пространство и время!!!
Хотелось написать, куда же подевались НЛО, что-то в последнее время ничего о них не сообщают? Но тут американцы достали старые видео 2004 и 2015 годов, и чтобы мы не обмусоливали коронавирус и не наводили тень на
плетеньАмерику, решили подкинуть миру новую тему...
и чтобы мы не обмусоливали коронавирус и не наводили тень на плетень Америку
Что тебе не понятно про вирус и тот клоповник откуда он появился?
Сначала говорили, что коронавирус нам подкинули, чтобы мы мусолили его, и не мусолили что-то более важное... теперь нам подкидывают НЛО, чтобы мы не замусолили коронавирус? Шо надо этим рептилоидам? Я запуталсо...