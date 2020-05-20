голыйголод. Сотрудники ресторанов и кафе по всей России начали массово раздеваться

Сотрудники ресторанов, баров и кафе поддержали акцию, которая началась на Кубани. Они раздеваются для того, чтобы заведения открыли с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
"Мы разделись не сами – нас раздели. Раздетыми оказались сотрудники ресторанов, кафе и баров по всей стране. Раздетыми и растерянными. Наши ожидания, мечты, надежды схлопнулись до одного дня – завтрашнего. Появятся ли в нашем заведении гости? Получим ли мы какие-то деньги? Пояса наших фартуков уже затянуты изо всех сил. Сфера общепита замерла. Но не погибла, дышит. В этом-то и горечь ситуации: каждый день мы пытаемся понять, стоит ли еще бороться", – говорится в одном из постов.
Запустили флешмоб рестораторы на Кубани. К ним присоединились коллеги в Казани, Самаре, Калининграде и Красноярске. Все они просят местные власти открыть заведения с выполнением всех требований Роспотребнадзора, пишет "Подъем".
Как уже сообщал amic.ru, ранее хозяева барнаульских кафе и ресторанов (одетыми) написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. Со своей стороны общепит обязуется соблюдать все необходимые требования. Например, работать до 22:00, обеспечить контроль за температурой посетителей, делать получасовую паузу на обработку заведения каждые два часа и т.д.
Комментарии
на первой фотке телуни ничо такие
Раздеться право каждого, но государство не даст остатся без штанов !!! Сколько потдержки для людей и какими силами и средствами этого всего добились , а они не благодарные так себя ведут ! Любить надо свою страну и президента особенно когда такая угроза нависла на страной и всем миром !!! Прошу отнестись к этому с пониманием !!!
Того !!!
Поколение дегенератов. Все в портаках , раздеваются , чтобы... Им дали возможность работать! Логика.
Открыть и отменить меры поддержки. Пусть "работают" и платят налоги.
Единственное, обязать перед входом в заведение вешать баннер 2х2м с текстом: "Здесь ты можешь заразиться ковидом".
Табачные изделия продают с разными надписями и ничего.
20.05.2020 15:01
- гость -
Потому что в масках. Рож не видно. Если снимут, могут оказаться хуже других.
Почему нет фото: "Доедающий последний ... без соли"?
Кому то в голову пришла такая идея. Это как в армии когда нечем заняться придумываешь всякую дрянь.
едораки отписались? Сидите в кабинетах и знать не хотите, что день простоя ведёт к банкротству.
20.05.2020 15:36
- гость -
Что за странная у вас компания? Один день простоя и банкрот?
"Родные мои , я понимаю как вам нелегко"
/В.Путин.видеообращение 11 мая/
Ударим автопробегом по бездорожью!
"Что за странная у вас компания? Один день простоя и банкрот?"
Путь к банкротству, как и другой путь начинается с первого шага. Не уводи тему.
"Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика,научный потенциал...
/В.Путин ,видеообращение 19 апреля/
20.05.2020 15:43
- гость -
Не я первый начал.Тезис был ваш.
20.05.2020 15:36
- гость -
Им от куда знать, они то .... с солью едят)))