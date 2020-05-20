голыйголод. Сотрудники ресторанов и кафе по всей России начали массово раздеваться

Сотрудники ресторанов, баров и кафе поддержали акцию, которая началась на Кубани. Они раздеваются для того, чтобы заведения открыли с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

"Мы разделись не сами – нас раздели. Раздетыми оказались сотрудники ресторанов, кафе и баров по всей стране. Раздетыми и растерянными. Наши ожидания, мечты, надежды схлопнулись до одного дня – завтрашнего. Появятся ли в нашем заведении гости? Получим ли мы какие-то деньги? Пояса наших фартуков уже затянуты изо всех сил. Сфера общепита замерла. Но не погибла, дышит. В этом-то и горечь ситуации: каждый день мы пытаемся понять, стоит ли еще бороться", – говорится в одном из постов.

Запустили флешмоб рестораторы на Кубани. К ним присоединились коллеги в Казани, Самаре, Калининграде и Красноярске. Все они просят местные власти открыть заведения с выполнением всех требований Роспотребнадзора, пишет "Подъем".

Как уже сообщал amic.ru, ранее хозяева барнаульских кафе и ресторанов (одетыми) написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. Со своей стороны общепит обязуется соблюдать все необходимые требования. Например, работать до 22:00, обеспечить контроль за температурой посетителей, делать получасовую паузу на обработку заведения каждые два часа и т.д.