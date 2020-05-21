В Барнауле такси провалилось в яму на проспекте Ленина

Автомобиль с опознавательными знаками такси провалился в глубокую яму на проспекте Ленина в Барнауле. Снимок с места происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Интересно, кто за это отвечать будет? Я живу в этом доме, там ямка постоянно образуется. Ее УК засыпает, а толку нет", – рассказала местная жительница.

По ее словам, инцидент произошел во дворе здания № 195а. На снимке видно, что земля проваливается всего в нескольких метрах от входа в подъезд.

Ранее amic.ru писал, что другая горожанка пожаловалась на яму, которая расположена на участке проезжей части улицы Северо-Западной по направлению в сторону проспекта Ленина. Она находится на спуске, поэтому водители легко могут ее не заметить.