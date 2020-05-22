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Глава Тульской области заступился за медсестру, надевшую защитный костюм на купальник

, ИА "Амител"
Медика поддержали региональный Минздрав и главврач больницы
Фото: Telegram-канал Mash

Фото: Telegram-канал Mash

За медсестру, надевшую прозрачный защитный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач Анна Савищева. Об этом сообщает РИА "Новости".

Первой девушку поддержала главврач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева. Она рассказала, что сотрудница учреждения является профессионалом, которая оказывает помощь на высоком уровне. В больнице ее ценят как хорошую работницу.

По словам главврача, когда фото девушки попало в Сеть, губернатор области Алексей Дюмин приехал в больницу и поблагодарил за работу всех медиков и медсестру в частности.

"Его позиция: медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид.Такова и позиция нашей больницы", – сказала Савищева.

Позднее девушку поддержал и глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк. Он поблагодарил ее за работу и признал, что на самом деле работа очень тяжелая.

Напомним, что фотография с медсестрой инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы облетела интернет 20 мая.

Из-за жары на смену девушка надела поверх нижнего белья защитный костюм, однако не знала, что он будет просвечивать. Сотруднице сделали дисциплинарное замечание, однако позже стало известно, что она продолжает работать в учреждении, и наказывать медсестру не будут.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.05.2020 15:38
гость

запала симпатичная медсестричка в душу и губернатору и главе минздрава, наперебой бросились лично благодарить))

22.05.2020 15:45
Наталья

девушка симпатичная, верю, что в больнице жарко, но так выглядеть перед пациентами - НЕДОПУСТИМО...
Ты не дома, не на пляже, ты на РАБОТЕ.

22.05.2020 15:48
Гость

Я бы кайфанул если бы такая медсестра меня обслуживала. Критиковать ее могут только жирные стремные бабы)

22.05.2020 15:52
- гость -

Так запретите пляжи там в плавках. Глава молодец понимает каково в костюме из плёнки. Видимо в армии встречал хим защиту в лет неё время.

22.05.2020 15:55
- гость -

Хороша! Пусть ходит.

22.05.2020 15:59
Filin

натуральное ханжество наказывать женщину за то, что у нее что-то там видно, манипулируя выдуманными нормами морали. Тогда всех в паранжу

22.05.2020 16:01
Кот.Без сапог.

Все онанисты в руководстве тульской области отметились. А медсестра - шаболда. хоть и медсестра.

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