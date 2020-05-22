Тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм, штрафовать не будут

К медсестре из Тульской области, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм из-за жары, не будут применять штрафные санкции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При этом график работы ставшей известной на всю страны медсестры не изменился, а начальство лишь ограничилось разъяснительной беседой, не применив к ней никаких санкций. Сама девушка комментировать ситуацию отказалась.

Ранее amic.ru сообщил, что медсестра инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице вышла на смену в надетом на купальник прозрачном костюме.

Свои действия она объяснила тем, что в медучреждении было очень жарко, поэтому медсестра решила не надевать одежду. Однако региональный Минздрав не оценил ее действия и решил применить дисциплинарное взыскание.