Тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм, штрафовать не будут

К медсестре из Тульской области, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм из-за жары, не будут применять штрафные санкции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
При этом график работы ставшей известной на всю страны медсестры не изменился, а начальство лишь ограничилось разъяснительной беседой, не применив к ней никаких санкций. Сама девушка комментировать ситуацию отказалась.
Ранее amic.ru сообщил, что медсестра инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице вышла на смену в надетом на купальник прозрачном костюме.
Свои действия она объяснила тем, что в медучреждении было очень жарко, поэтому медсестра решила не надевать одежду. Однако региональный Минздрав не оценил ее действия и решил применить дисциплинарное взыскание.
Комментарии
норм такая.
Хорошенькая какая! ))
А я бы даже поощерил!
а я бы даже "наказал" её раз несколько.
22.05.2020 09:44
- гость -
Хватай самовар и в Тулу,ощерялка.
симпатичная медсестра и с фигурой всё отлично и мыслит не стандартно, прославилась, заберут теперь в кремлёвскую больницу медсестрить))
Хорошенькая какая! ))
А как лицо-то разглядели? И кто ее засветил? Пациенты?
А почему ПРОЗРАЧНЫЙ костюм ?
Кто его выдал (приобрел, региональный Минздрав) , тот пусть и отвечает.
Это же спец. одежда для медика.
Все пациенты выздоровели сразу (мужского пола).Поощрить красавицу! Молодец!
А где тот заразный телефон?
Его в хлорку попустили для дезинфекции ?
Непорядок.
Повезло больным, что рядом такая красота скрашивает и облагораживает однообразие дней от уродливого коронавируса. Под маской скрыто красивое лицо, но видно, как изнутри халата фонтанирует красота душевной доброты и любящего сердца. В болезни должно быть что-то и прекрасное. Вспомним фразу: «Увидеть Париж и умереть!», не запрещайте больным наслаждаться красотой! Они с нетерпением ждут каждого посещения этой феи-медсестры, это как лучик прекрасного, который им дает надежду на излечение…Так и хочется заболеть и оказаться в этом отделении, зная, что красота все равно спасет мир!
девочка стала символом борьбы с пандемией!!!