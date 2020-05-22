В Алтайском крае возобновляется движение автобусов из Барнаула в Змеиногорский район

В связи со снятием карантина в Змеиногорском районе возобновляется движение автобусов по маршруту Барнаул — Староалейское. Транспорт начинает ходить с 22 мая, пишет официальный сайт региона.

Актуальную информацию о работе Барнаульского автовокзала можно получить на его сайте или в справочной службе по телефону (3852) 61-79-79. При этом, пассажирам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима.

Напомним, что Змеиногорский район был закрыт на карантин после вспышки коронавируса на Корбалихинском руднике. С 24 апреля по 21 мая въезд и выезд на территорию муниципалитета были запрещены. 20 мая было опубликовано постановление о снятии ограничительных мероприятий в связи с "нулевой" статистикой по приросту инфицированных.