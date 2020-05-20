Карантин снимают в Змеиногорском районе

В Змеиногорском районе, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, с 00:00 21 мая отменяются ограничительные мероприятия. Об этом сообщает "правительственный" телеграм-канал "Ленина, 59".

Отмечается, что отмена карантина производится на фоне "нулевой" статистики по приросту больных коронавирусом. Указ о снятии ограничений подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Как уже сообщал amic.ru, первый больной работник на Корбалихинском руднике (АО "Сибирь-Полиметаллы") был выявлен 17 апреля. И уже через несколько дней на промплощадке зафиксировали вспышку заражения коронавирусом, которая затем распространилась и на Змеиногорский район. Из-за этого муниципалитет был закрыт на карантин с 24 апреля 2020 года. По данным на 20 мая, в районе 245 человек с подтвержденным положительным статусом COVID-19. Из 200 работников Корбалихинского рудника выздоровело 184 человека, продолжают лечение 16 пациентов.