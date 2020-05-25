В Барнаульском зоопарке родилась маленькая яванская обезьянка

В Барнаульском зоопарке очередное пополнение – родила яванская макака Мася. Об этом сообщает пресс-служба "Лесной сказки".

Как уточняется, Мася стала матерью уже во второй раз. Какого пола малыш, пока не сообщается.

Напомним, что 24 мая стало известно о рождении в зверинце двух лосят. Посетителям предложили выбрать имена животным, и барнаульцы уже начали предлагать свои варианты: Бонни и Клайд, Кай и Герда, Чарыш и Веснушка, Митя и Маня.

Как ранее писал amic.ru, барнаульский зоопарк начал предварительную продажу билетов, которые можно использовать после снятия ограничений. Каждый покупатель получит в подарок книгу от директора зверинца Сергея Писарева.