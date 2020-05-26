Блогер Диденко увеличила грудь спустя три месяца после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко, муж которой погиб на ее дне рождения во время вечеринки с искусственным льдом, увеличила грудь. Пост об этом она выложила в своем Instagram.

"Я сейчас в компрессионном белье и результата увидеть не могу, но, посмотрев сториз моего доктора, офигела, как все круто получилось", – подписала девушка фото.

Перед тем как лечь в клинику, Диденко устроила вечеринку по случаю "проводов старых сисек", на которую пригласила друзей.

Ранее девушка объяснила свое решение "стеснением, которое преследует ее с детства". Диденко договорилась с мужем об увеличении груди после третьего ребенка, однако "судьба разнесла в пух и прах все планы", и она решилась на операцию.

Напомним, что Екатерина Диденко ведет свой блог в Instagram и называет себя "аптечным ревизорро". Свое 29-летие девушка отмечала 28 февраля 2020 года в банном комплексе. Чтобы развлечь гостей и сделать красивые фотографии, бассейн в здании наполнили сухим льдом.

Когда над водой поднялся густой туман, люди начали прыгать в воду. Однако из-за химической реакции помещение наполнилось углекислым газом. Гости праздника получили тяжелое отравление, а муж Екатерины и еще двое отдыхавших, в том числе и уроженец Барнаула, погибли.

Позже блогер заявила, что погибшим на ее дне рождения "просто не повезло", а также поблагодарила своего умершего мужа, что тот "дотерпел и умер не в ее день рождения".