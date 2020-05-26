СК начал проверку после сообщений о невыплатах зарплаты алтайским врачам

Следственный комитет начал проверку по информации о невыплатах заработной платы врачам краевой больницы скорой медицинской помощи в Барнауле. Ранее об этом сообщали СМИ и соцсети.

"Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщениях СМИ, связанные с начислением заработной платы медработникам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.

Ранее amic.ru писал о том, что 224 медработника обратились в алтайский Минздрав по поводу проблем с выплатами коронавирусных компенсаций. Кроме того, более 25 сотрудников медицинских учреждений пожаловались непосредственно в Следственный комитет. По информации ведомства, к ним обратились и работники инфекционного отделения горбольницы № 1. При этом у четырех медиков уже выявили коронавирус.

За выплатами обращаются не только врачи. На отсутствие компенсации пожаловались и сотрудники больницы в Рубцовске. Оказалось, что они не относятся к медицинскому персоналу, а трудятся в буфете, и, согласно постановлению РФ, выплаты им не положены.