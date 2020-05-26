Российский военный вертолет совершил жесткую посадку. Погибли четверо человек

Военный вертолет Ми-8 совершил в аэропорту Анадыря жесткую посадку, погибли четыре человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.

Вертолет проводил контрольное вывешивание, в ходе которого упал с высоты 15 метров. После аварии на месте происшествия возник пожар, из-за чего воздушное судно пострадало еще сильнее, однако позднее пламя удалось потушить.

На борту находились четыре человека, все они погибли. По предварительной версии, причиной падения вертолета могла стать техническая неисправность.

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