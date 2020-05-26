Российский военный вертолет совершил жесткую посадку. Погибли четверо человек

Военный вертолет Ми-8 совершил в аэропорту Анадыря жесткую посадку, погибли четыре человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Вертолет проводил контрольное вывешивание, в ходе которого упал с высоты 15 метров. После аварии на месте происшествия возник пожар, из-за чего воздушное судно пострадало еще сильнее, однако позднее пламя удалось потушить.
На борту находились четыре человека, все они погибли. По предварительной версии, причиной падения вертолета могла стать техническая неисправность.
Ранее amic.ru сообщил о падении пассажирского самолета на жилой квартал в Пакистане.
Комментарии
Это ещё война не началась
Ну вот и заканчивается запас прочности (терпения) техники выпуска СССР.
это не жесткая посадка а падение с малой высоты.
На борту находились четыре человека, все они погибли.
Не погибли, а "Произошёл отрицательный рост численности экипажа и пассажиров"
хлопок газа, жесткая посадка - новояз
26.05.2020 12:32
- гость -
На борту находились четыре человека, все они погибли.
Не погибли, а "Произошёл отрицательный рост численности экипажа и пассажиров"
оптимизировались
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