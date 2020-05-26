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Новости

Российский военный вертолет совершил жесткую посадку. Погибли четверо человек

, ИА "Амител"
По предварительной версии, причиной инцидента стала техническая неисправность
Фото: Telegram-канал Mash

Фото: Telegram-канал Mash

Военный вертолет Ми-8 совершил в аэропорту Анадыря жесткую посадку, погибли четыре человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.

Вертолет проводил контрольное вывешивание, в ходе которого упал с высоты 15 метров. После аварии на месте происшествия возник пожар, из-за чего воздушное судно пострадало еще сильнее, однако позднее пламя удалось потушить.

На борту находились четыре человека, все они погибли. По предварительной версии, причиной падения вертолета могла стать техническая неисправность.

Ранее amic.ru сообщил о падении пассажирского самолета на жилой квартал в Пакистане.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.05.2020 11:40
- гость -

Это ещё война не началась

26.05.2020 11:45
- гость -

Ну вот и заканчивается запас прочности (терпения) техники выпуска СССР.

26.05.2020 12:29
- гость -

это не жесткая посадка а падение с малой высоты.

26.05.2020 12:32
- гость -

На борту находились четыре человека, все они погибли.

Не погибли, а "Произошёл отрицательный рост численности экипажа и пассажиров"

26.05.2020 12:47
- гость -

хлопок газа, жесткая посадка - новояз

26.05.2020 12:48
- гость -


26.05.2020 12:32
- гость -

На борту находились четыре человека, все они погибли.

Не погибли, а "Произошёл отрицательный рост численности экипажа и пассажиров"

оптимизировались

26.05.2020 13:02
007

в марте во Флориде ракета-носитель Falcon 9 вылетела в космос с интернет-спутниками Starlink. Космическая спутниковая сеть следующего поколения Starlink способна обеспечить бесплатным широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли. В России же проводят испытания ракет по их уничтожению. Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать эти спутники. Об этом сообщает сайт Космического командования Военно-воздушных сил США.

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