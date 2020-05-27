Встреча под часами. Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в среду, 27 мая, в центре Барнаула, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

По информации свидетелей, авария произошла на проспекте Строителей, недалеко от "дома с часами". От удара один из автомобилей вылетел на газон, протаранив кусты у дороги. Никто не пострадал.

Что стало причиной ДТП, не уточняется.

Как уже писал amic.ru, 25 мая в Барнауле на пересечении улиц Балтийская и Ускова столкнулись KIA под управлением 30-летнего мужчины и Toyota, за рулем которой находился 35-летний водитель. Оба автомобиля получили повреждения, а KIA пробила металлическое ограждение дороги и вылетела на газон. В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка корейской машины.