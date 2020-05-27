Вернуть доверие. Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев решил через суд оспорить решение президента о снятии его с должности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Верховного суда.
Иск разместили на официальном сайте судебного органа. В качестве ответчика в иске указан президент Российской Федерации, а в качестве истца – Игнатьев Михаил Васильевич, которого в январе 2020 года Владимир Путин отстранил от должности главы Чувашской Республики из-за утраты доверия.
Заседание назначено на 30 июня.
Как объяснил РБК адвокат Руслан Коблев, оспаривание нормативно-правовых актов президента – обычное явление, однако попытка оспорить отставку в связи с утратой доверия – первый случай как минимум за 20 лет.
По мнению правозащитника, представители Игнатьева будут ссылаться на неоднозначность термина "утрата доверия", а Верховный суд разъяснит, что не доверять – полное право президента.
Напомним, что отстранение главы произошло после неудачной шутки Игнатьева на церемонии вручения ключей от новых машин для МЧС. На попавших в интернет кадрах видно, как Игнатьев подшутил над пожарным, заставив того подпрыгивать за высоко поднятыми ключами.
Комментарии
Владимир Владимирович, за это жестоко мстит, так что Игнатьев совершил не простительную ошибку. Россия, это не Гейропа и не Пендосия..
Это постанова.
Владимир Владимирович, на этом пиарится и пытается поднять с пола свой рейтинг.