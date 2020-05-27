В Горном Алтае произошло землетрясение силой 3,5 балла

Ночью 27 мая в Республике Алтай зафиксировали землетрясение, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземного толчка зафиксирован в 187 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. По данным сейсмологов, интенсивность сотрясений в центре составила 3,5 балла. Разрушений и жертв нет.

Землетрясение произошло в границах очага сейсмоактивности в Горном Алтае, которая сохраняется уже более 15 лет. Как считают специалисты, связано это с процессом горообразования.

Напомним, что в последний раз Республику Алтай трясло 2 мая, однако тогда эпицентр находился значительно ближе к столице региона – в 88 километрах.