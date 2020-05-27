Электромонтера "Россетей" убили в Алтайском крае

В Первомайском районе Алтайского края убили электромонтера "Россетей". Произошло это в селе Голышево.
Известно, что незадолго до инцидента от жителей села поступило сообщение об отсутствии напряжения. Двое работников компании "Россети Сибирь" выехали на вызов, в ходе проведения осмотра линии электропередачи и подстанции на них напали неизвестные.
Один из электромонтеров скончался от ранений на месте. Второй получил травмы. Подозреваемые задержаны.
В пресс-службе краевого Следственного комитета amic.ru подтвердили факт инцидента. Сейчас идут необходимые экспертизы, решается вопрос о статье, по которой возбудят уголовное дело: "Убийство" или "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека".
Как сообщал amic.ru, в селе Солоновка Павловского района двое мужчин устроили перестрелку с односельчанином, ограбили его на 20 тысяч рублей и скрылись на мотоцикле.
Комментарии
Незаконную врезку нашли наверно. Парней жалко!!!
в ходе проведения осмотра линии электропередачи и подстанции на них напали неизвестные
Если незаконная врезка, им надо было обоих мочить, чтобы свидетелей не было
Был в одном селе под Славгородом лет пять назад. Там сетевики жесточайший рейд провели против незаконных врезок и с установкой умных счётчиков на столбах. Один магазинчик на обочине даже закрылся, т.к. не смог в честную работать, а не на ворованном электричестве. Кстати, люди с кем я разговаривал, достаточно денежные, но и они приворовывали до того электричество. Нужно жёстко пресекать воровство!
Может, не хотели ремонтировать. Требовали дополнительную плату.
Жители их вызвали сами. Какая незаконная врезка.
Хотелось бы узнать подробности трагедии. Случай вопиющий!
А вот так на хозяина работать и проявлять верноподданичество без ума. Хозяин -то будет с баблом, а монтер сами знаете где. Итальянец-голожоп, вот жестко пресекли воровство и ...? Ты с головой дружишь?
может быть цветмет воровали
Жители их вызвали сами. Какая незаконная врезка
Сами вызвали, сами убили?
Нет, наверное, одни вызвали, другие убили
жестко пресекли воровство и ...? Ты с головой дружишь?
Дружу. Электричество сейчас стоит дешевле чем при СССР. Тогда оно 4 копейки стоило, т.е. на самую ходовую зп можно было 3000кВт потребить. Многие из вас сейчас 13,5 тысяч рублей получают (это в пересчёте с тех денег на нынешние по электричеству)? Ну честно? Хватит уже жалиться и обвинять кого-то в своей неудачной жизни. Пора за ум браться.
14:22
Итальянец
Сначала хотел обхамить вас, потом посчитал и ведь действительно дешевле.
27.05.2020 14:12
- гость -
Дядя, гость, ты дурак?
14:22
Итальянец
Сначала хотел обхамить вас, потом посчитал и ведь действительно дешевле.
Да я и говорю всем, вылазьте из этой матрицы "Рождённый в СССР". Жизнь прекрасна! Мы просто не заметили, как она трансформировалась в лучшую сторону за последние 30 лет. Берите ответственность на себя. Не хитрите, не ждите подачек. Всё будет прекрасно!
7.05.2020 14:25
- гость - В данном случае правильно: подсчитал.
Нам говорят их было 5 человек, все пьяные, одного до смерти забили, другому нос сломали.
Соболезнование семье погибшего. Люди совсем разум потеряли...
Наверно жители предъявили претензии а монтёры их послали. Вот и завязалась суета.
27.05.2020 14:45
с россетей
Голышево-это такая ЖО....ПА!!! (родственник там живёт)
Так что неудивительно,что мог возникнуть конфликт.
В деревне свет всегда 2 копейки стоил. 4 копейки только в городах с газовыми плитами.
Родители еще успели застать времена, счетчиков не было, брали по 50кВт за розетку и 25кВт за лампочку. Все тройники делали, экономили.
27.05.2020 14:57
- гость -
А как за 3 розетки не считали?
В деревне свет всегда 2 копейки стоил. 4 копейки только в городах с газовыми плитами.
Родители еще успели застать времена, счетчиков не было, брали по 50кВт за розетку и 25кВт за лампочку. Все тройники делали, экономили.
Да не экономили, а хитрили. Ну что, сильно на хитрили? Богаче стали? А теперь бегством в города спасаетесь из своих сёл.
"Народ несколько дней сидел без электричества.Всё в холодильниках протухло,кроме самогона. Заняться было нечем,поэтому просто бухали! После недельного запоя всё в головах перемешалось..." (чем не версия?)
в россетях говорят, что бригада поехала на устранение аварии, по дороге встретили машину, которая застряла, помогали выталкать не получилось, троса не было, они сказали чем могли тем помогли и что им надо ехать на устранение аварии и уехали. когда монтеры работали , один был на опоре двое внизу, приехали те которые были застрявшии и избили тех кто был внизу