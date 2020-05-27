Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу

Открытия границ России для туризма не стоит ожидать до сентября, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Представитель АТОР подчеркнула, что летом из России за границу могут пустить несколько регулярных рейсов, но перспективы запуска чартеров "пока туманны". Предполагается, что стабильное международное авиасообщение возобновят не раньше осени.

"По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж", — сказала она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться с поездками за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус. Вместо путешествий за границу премьер-министр порекомендовал отдохнуть в своей стране.