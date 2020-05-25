Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться с поездками за рубеж

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу, чтобы исключить риск завоза COVID-19 в страну. Об этом глава Кабмина заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
"Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться", — приводит слова Мишустина РИА "Новости".
Михаил Мишустин также заявил, что в борьбе с распространением инфекции России удалось достичь определенных успехов, однако он напомнил, что болезнь была завезена в Россию иностранными туристами.
"Безопаснее и лучше будет провести отпуск в своей стране", — заявил глава правительства.
Он также напомнил что, Всемирная организация здравоохранения до сих пор считает риск развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки.
Комментарии
Теперь, наверное, нужно уже бояться не привезти вирус, а вывезти его в другую страну. Тогда нас точно перестанут куда-либо пускать.
Рожа ехидная на фото
)))))))))))
Почему сразу туристами? Детки к олигархами домой летали и завезли.. ну и нормальные люди ездили в командировки