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Дом выгорел полностью. Пожар на улице Пролетарской произошел в Барнауле

, ИА "Амител"
Вероятно, есть пострадавшие

Фото: vk.com/incident22

В среду вечером, 27 мая, в Барнауле произошел сильный пожар на улице Пролетарской рядом с Социалистическим проспектом, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут комментаторы в паблике Barnaul 22, от пламени полностью выгорел дом. С места происшествия на высокой скорости выехала машина скорой помощи с мигалками.

Официальной информации о деталях инцидента пока не поступало. 

Как писал amic.ru, 25 мая в Барнауле в районе пересечения улиц Юрина и Каменской произошел пожар. Тогда огонь охватил два жилых дома в частном секторе, однако жильцы успели самостоятельно выбраться наружу, никто не погиб и не пострадал.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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