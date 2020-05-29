Автомобиль "Яндекс. Такси" перевернулся в центре Барнаула

Фото: vk.com/incident22
Легковой автомобиль с опознавательными знаками такси перевернулся в Барнауле в пятницу утром, 29 мая. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Авария произошла на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Столкнулись два легковых авто, в результате чего машина такси перевернулась.
На месте работали сотрудники полиции и МЧС. О пострадавших не сообщается.
Как писал amic.ru, 28 мая в Барнауле произошла серьезная авария на Лесном тракте. Там столкнулись две иномарки, одну из которых выбросило с дороги в лес. По словам очевидцев, скорая помощь увозила с места происшествия пострадавших.
Комментарии
Увы, многие водители Яндекса нарушают правила и летают. Еще большая проблема в навигаторе там в программе их. Он может показывать направления и выдавать заказы не ориентируясь на полосы и направления движения автомобиля.
29.05.2020 09:25
Не гость
думаю, проблема не в навигаторе, а в водителе, отчасти от того что они по 12 часов за рулем
29.05.2020 09:25
Не гость
Проблема не в навигаторе, а в водителе. Нарушают правила не только водители такси "Яндекс" но и многие другие водители общественного транспорта! Как воспримете ответ водителя пассажирской газели, который осуществляет левый поворот из правой полосы и считает, раз нет знака указывающего движения по полосам, то он имеет право выполнить поворот из правой полосы и все кто поворачивает налево из левого ряда должны его пропускать, т.к. он является помехой справа! И это я привел только один такой случай.
09:38
- гость -
отчасти от того что они по 12 часов за рулем
Вы так сказали, как будто они все 12 часов в движении не вынимая. А сколько по-вашему за рулём находится водитель автобуса, если начинают в 06.00, а заканчивают в 23.00
и считает, раз нет знака указывающего движения по полосам, то он имеет право выполнить поворот из правой полосы и все кто поворачивает налево из левого ряда должны его пропускать, т.к. он является помехой справа!
Бред какой то! Неужели есть такие водители?
29.05.2020 09:46
- гость -
Представьте какого мне было слышать такое от водителя маршрутки. Я долго был в шоке от такого...