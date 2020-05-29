Автомобиль "Яндекс. Такси" перевернулся в центре Барнаула

Фото: vk.com/incident22

Легковой автомобиль с опознавательными знаками такси перевернулся в Барнауле в пятницу утром, 29 мая. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Столкнулись два легковых авто, в результате чего машина такси перевернулась.

На месте работали сотрудники полиции и МЧС. О пострадавших не сообщается.

Как писал amic.ru, 28 мая в Барнауле произошла серьезная авария на Лесном тракте. Там столкнулись две иномарки, одну из которых выбросило с дороги в лес. По словам очевидцев, скорая помощь увозила с места происшествия пострадавших.