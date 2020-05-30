Путин объявил 24 июня всероссийским выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы", – говорится в тексте документа.
Согласно распоряжению, парады в Москве и других городах начнутся в 10 часов утра, а в 22 часа по местному времени будут проведены салюты.
Как ранее писал amic.ru, источник в Кремле сообщали о том, что голосование по поправкам в Конституцию могут поставить на ту же дату, что и проведение парада Победы. В этом случае день объявят выходным. Иначе, по его мнению, люди не почувствуют праздника.
Комментарии
То есть мы ударно так поработали, денег много заработали, что можем себе позволить еще выходной день с сохранением зп. За чей счет гуляем?
Пох. У меня днюха! Принимаю поздравления
Пир во время чумы. Нах надо?...
Власть обезумела просто....
Никому ни парад, ни выходной этот не нужен - пир во время чумы.
Марш бравых десантников в аксельбантах и прокат грохочущей бронетехники по Красной площади, в связи с этим выброс тестостерона и адреналина у Обнулённого Деда Победа замутнение сознания электората , и под эту патриотическую волынку протаскивание придуманного им увековечивания себя в роли царя.
Парад проходит под власовскими флагами, гвардейскую ленту переименовали в георгиевскую, а еще за правдивость истории топят, в итоге кто историю то переписывает. Лучше бы в эти трудные времена народу помогали, а не пиар на чужих заслугах устраивали.
Мне плевать на его объявлялки, буду работать.
Кстати, он что, вылезет из своего склепа на свет Бржий, ради праздничка? Или вместо него чучело выставят парад принимать?
В среду. Нитуда- нисюда.
тин объявил 24 июня всероссийским
Чо за страна, никто не знает!
Иначе, по его мнению, люди не почувствуют праздника.
Для меня праздник когда хоть день не слышно ничего от правительства. Каждый день ерунда.
После того, как в Барнауле 9 мая отменили салют как бы из-за эпидемии( В Москве и многих других городах был), изгадили праздник, а затем через 2 дня объявили выход на работу(как бы эпидемия кончилась) - игнор 24- июньских мероприятий.
Они потом ещё и праздновать каждый год будут День Обнуления.
По моему путин нездоров, совсем утратил связь с реальностью. Его бы в палату, к Наполеону Бонапарту...
А что мешает провести свой парад в выходной день? Я понимаю, что дедушка старый, но должен же в его окружении хоть кто-то здравомыслящий быть.
В нашем ауле строевых частей нет, только вертухайские войска, потомки заград-отрядов
День Победы был 9 мая. И парад был в Минске.
Всё.
На фига? Наличкой лучше отдайте. Салютом сыт не будешь. А победа, она в душе и памяти. Показуха зачем? Хороша ложка к обеду.