Путин объявил 24 июня всероссийским выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы", – говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, парады в Москве и других городах начнутся в 10 часов утра, а в 22 часа по местному времени будут проведены салюты.

Как ранее писал amic.ru, источник в Кремле сообщали о том, что голосование по поправкам в Конституцию могут поставить на ту же дату, что и проведение парада Победы. В этом случае день объявят выходным. Иначе, по его мнению, люди не почувствуют праздника.