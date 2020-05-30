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Путин объявил 24 июня всероссийским выходным днем

, ИА "Амител"
В городах пройдут парады и салюты
Фото: YouTube

Фото: YouTube

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля

"Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы", – говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, парады в Москве и других городах начнутся в 10 часов утра, а в 22 часа по местному времени будут проведены салюты. 

Как ранее писал amic.ru, источник в Кремле сообщали о том, что голосование по поправкам в Конституцию могут поставить на ту же дату, что и проведение парада Победы. В этом случае день объявят выходным. Иначе, по его мнению, люди не почувствуют праздника. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.05.2020 09:52
Константин Викторович

То есть мы ударно так поработали, денег много заработали, что можем себе позволить еще выходной день с сохранением зп. За чей счет гуляем?

30.05.2020 10:03
- гость -

Пох. У меня днюха! Принимаю поздравления

30.05.2020 10:07
Гость

Пир во время чумы. Нах надо?...

30.05.2020 10:09
- гость -

Власть обезумела просто....
Никому ни парад, ни выходной этот не нужен - пир во время чумы.

30.05.2020 10:12
- гость -

Марш бравых десантников в аксельбантах и прокат грохочущей бронетехники по Красной площади, в связи с этим выброс тестостерона и адреналина у Обнулённого Деда Победа замутнение сознания электората , и под эту патриотическую волынку протаскивание придуманного им увековечивания себя в роли царя.

30.05.2020 10:13
Alex1976

Парад проходит под власовскими флагами, гвардейскую ленту переименовали в георгиевскую, а еще за правдивость истории топят, в итоге кто историю то переписывает. Лучше бы в эти трудные времена народу помогали, а не пиар на чужих заслугах устраивали.

30.05.2020 10:13
- гость -

Мне плевать на его объявлялки, буду работать.
Кстати, он что, вылезет из своего склепа на свет Бржий, ради праздничка? Или вместо него чучело выставят парад принимать?

30.05.2020 10:18
- гость -

В среду. Нитуда- нисюда.

30.05.2020 10:21
- гость -

тин объявил 24 июня всероссийским

Чо за страна, никто не знает!

30.05.2020 10:24
- гость -

Иначе, по его мнению, люди не почувствуют праздника.

Для меня праздник когда хоть день не слышно ничего от правительства. Каждый день ерунда.

30.05.2020 10:28
- гость -

После того, как в Барнауле 9 мая отменили салют как бы из-за эпидемии( В Москве и многих других городах был), изгадили праздник, а затем через 2 дня объявили выход на работу(как бы эпидемия кончилась) - игнор 24- июньских мероприятий.

30.05.2020 10:37
- гость -

Они потом ещё и праздновать каждый год будут День Обнуления.
По моему путин нездоров, совсем утратил связь с реальностью. Его бы в палату, к Наполеону Бонапарту...

30.05.2020 10:42
Пионер

А что мешает провести свой парад в выходной день? Я понимаю, что дедушка старый, но должен же в его окружении хоть кто-то здравомыслящий быть.

30.05.2020 10:48
- гость -

В нашем ауле строевых частей нет, только вертухайские войска, потомки заград-отрядов

30.05.2020 11:00
- гость -

День Победы был 9 мая. И парад был в Минске.
Всё.

30.05.2020 11:23
- гость -

На фига? Наличкой лучше отдайте. Салютом сыт не будешь. А победа, она в душе и памяти. Показуха зачем? Хороша ложка к обеду.

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