Главврач алтайской больницы и Минздрав рассказали о ситуации с сокращением врачей

Главный врач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константин Смирнов прокомментировал информацию о сокращении врачей в медицинском учреждении. Видеозапись с комментарием опубликовал телеграм-канал "По ком звонит колокол".
"Уважаемые жители Алтайского края, хотел бы вас заверить, что в центре охраны материнства и детства не будет никакого сокращения медицинского персонала", – говорит на видео врач.
Он пояснил, что происходит реорганизация отделения, и плановая помощь, которая оказывается в отделении ортопедии, переводится на экстренную помощь. По словам Смирнова, помимо того, что весь нынешний штат сохраняет свои рабочие места, к ним присоединяется коллектив городской больницы № 12, поэтому штатное расписание будет увеличено.
Эту информацию подтвердил и региональный Минздрав. комментарий ведомства опубликовали в телеграм-канале "Ленина, 59".
"В Центре охраны материнства и детства начинает работать новое отделение травматологии и ортопедии на 50 коек, в связи с этим происходит реорганизация отделения ортопедии, в котором было всего 30 коек. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой плановая помощь была временно ограничена. В настоящее время здесь будет в полном объеме оказываться экстренная. Но после снятия ограничительных мероприятий плановая медпомощь также будет возобновлена", – пояснили в ведомств.
Уведомления, которые получили сотрудники отделения, были выданы им в соответствии с Трудовым кодексом. Со всеми специалистами отделения заблаговременно прошла беседа о предстоящих изменениях.
Ранее amic.ru писал о том, что главный детский травматолог Арсен Осипов записал видеообращение, где зачитал текст уведомления о сокращении численности штата в отделении ортопедии КГБУЗ "АККЦОМД". Согласно документу, врачам предложили вакантные должности санитаров и уборщиков.
Комментарии
Константина Смирнова в уборщики. Там ему самое место. Даже предварительных бесед проводить не надо. Трудовому законодательству противоречить не будет.
Получается Осипов про объединение отделений ничего не знал ? Типа сюрприз ?
Ой, да вы просто нас не так поняли...
Да уж...
Лжет главврач?! Ведь в приказе им подписанном говорится именно о сокращении, с последующим глумливым предложением вакансий уборщиков!
Лихо переобулись, впрочем все как всегда( опять их не так поняли, они не то имели ввиду( гребаный цирк(((
Ага, все дураки, а ГВ умнее всех....
Где в ТК написано, что в случае реорганизации необходимо сокращение персонала? Хватит врать, товарищ главврач, в вашем уведомлении чёрным по белому написано о сокращении. Так обычно делается, чтобы избавиться от неугодных. Лживая, циничная и гнилая система...
Огласки придали вот и начал переобуваться. Типичный современный чинуша
Есть такой вид обитает преимущественно в России, это балабол обыкновенный
Пора на Фап в Первомайский район