Главврач алтайской больницы и Минздрав рассказали о ситуации с сокращением врачей

Главный врач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константин Смирнов прокомментировал информацию о сокращении врачей в медицинском учреждении. Видеозапись с комментарием опубликовал телеграм-канал "По ком звонит колокол".

"Уважаемые жители Алтайского края, хотел бы вас заверить, что в центре охраны материнства и детства не будет никакого сокращения медицинского персонала", – говорит на видео врач.

Он пояснил, что происходит реорганизация отделения, и плановая помощь, которая оказывается в отделении ортопедии, переводится на экстренную помощь. По словам Смирнова, помимо того, что весь нынешний штат сохраняет свои рабочие места, к ним присоединяется коллектив городской больницы № 12, поэтому штатное расписание будет увеличено.

Эту информацию подтвердил и региональный Минздрав. комментарий ведомства опубликовали в телеграм-канале "Ленина, 59".

"В Центре охраны материнства и детства начинает работать новое отделение травматологии и ортопедии на 50 коек, в связи с этим происходит реорганизация отделения ортопедии, в котором было всего 30 коек. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой плановая помощь была временно ограничена. В настоящее время здесь будет в полном объеме оказываться экстренная. Но после снятия ограничительных мероприятий плановая медпомощь также будет возобновлена", – пояснили в ведомств.

Уведомления, которые получили сотрудники отделения, были выданы им в соответствии с Трудовым кодексом. Со всеми специалистами отделения заблаговременно прошла беседа о предстоящих изменениях.

Ранее amic.ru писал о том, что главный детский травматолог Арсен Осипов записал видеообращение, где зачитал текст уведомления о сокращении численности штата в отделении ортопедии КГБУЗ "АККЦОМД". Согласно документу, врачам предложили вакантные должности санитаров и уборщиков.