Ведущих алтайских детских врачей сокращают и отправляют работать уборщиками

Алтайских докторов сокращают и согласно законодательству предлагают им вакантные рабочие места. Среди них вакансии санитаров, уборщиков и дворников, пишут "Вести".

Травматологам Сергею Рубелю, Александру Шмату, Валерии Шумилиной, заведующему отделением доктору медицинских наук, профессору, главному детскому ортопеду и травматологу Арсену Осипову из отделения ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства пришло уведомление о сокращении численности штата. Взамен врачам предлагают свободные вакансии.

Главный детский травматолог Арсен Осипов записал видеообращение, где рассказал о ситуации.