Ведущих алтайских детских врачей сокращают и отправляют работать уборщиками

Алтайских докторов сокращают и согласно законодательству предлагают им вакантные рабочие места. Среди них вакансии санитаров, уборщиков и дворников, пишут "Вести".
Травматологам Сергею Рубелю, Александру Шмату, Валерии Шумилиной, заведующему отделением доктору медицинских наук, профессору, главному детскому ортопеду и травматологу Арсену Осипову из отделения ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства пришло уведомление о сокращении численности штата. Взамен врачам предлагают свободные вакансии.
Главный детский травматолог Арсен Осипов записал видеообращение, где рассказал о ситуации.
Комментарии
Пандемия оптимизаци не помеха?!
Знает ли таменка об этом? Или мальчишка занят?
Да что ж за абсурд-то твориться?! Ересь!
И так мало специалистов в крае.
Вместо того, чтобы условия создавать - гробят последнее.
30.05.2020 11:25
Пионер
Остались еще какие-то иллюзии?
Хозяин бы не просто знал, а в порядке все держал. Статист же лишь учет ведет.
Хотя все зависит от поставленных задач. Никто ж не обещал заботы и процветания.
В крае столько инфицированных детей, что одной больницы мало? Так все детские перепрофилируют в ковидные.
"Таменка" то здесь только косвенно участвует. Его самого назначили
Оптимизировать пора Минздрав,начиная с верхней позиции. Развели эпидемию в крае на ровном месте. Никаких мер. Даже СИЗами обеспечить не могут.
Очередные результаты работы нашего губернатора?
"Таменка" то здесь только косвенно участвует.
А кто за это отвечает? Барак Хусейнович Обама?
Все профессии важны, все профессии нужны. Чем уборщик хуже детского врача?