Пожар произошел на балконе барнаульской многоэтажки

Пожар произошел в многоквартирном доме по адресу Антона Петрова, 214. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Местные жители рассказали, что в одной из квартир загорелся балкон. Из-за ветреной погоды огонь перекинулся к соседям.

На месте возгорания работают пожарные. Информации о пострадавших нет.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее amic.ru писал о том, что в Новоалтайске при пожаре погибли два человека. Сообщение о возгорании поступило с запозданием и первые отряды приехали тогда, когда дом уже горел открытым огнем. На месте возгорания пожарные нашли тела мужчины и женщины.