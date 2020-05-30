"Это чрезвычайная ситуация". Вячеслав Франк занялся проблемой в ЖК "Адмирал"

Вячеслав Франк пообещал, что проблема с неприятным запахом от канализационно-насосной станции в ЖК "Адмирал" будет решена в ближайшее время. 30 мая он провел выездное совещание на территории КНС-21, рассказали в пресс-службе мэрии.
Генеральный директор Барнаульского водоканала Андрей Полюго рассказал, что станция была введена в эксплуатацию 2012, а застройка жилого квартала началась позже. По его словам, все необходимые нормы для ее запуска соблюдены, но на практике идут с отклонениями.
"Водоканалом для решения проблемы устранения неприятного запаха установлены системы дезодорирования воздуха, который всасывается с помещений решеток и после поступает в существующую систему вентиляции. Реагент, который используется для дезодорации, позволяет очистить воздух от меркаптанов, метана, но понятно, что даже остаточный сероводород, формирующий этот резкий запах, вызывает справедливые жалобы жителей квартала", — отметил Полюго.
Он добавил, что есть дополнительные варианты решения проблемы. Это система ультрафиолетового обеззараживания (сжигания) либо плазменная система. Мероприятия по модернизации КНС предусмотрены водоканалом на 2021 — 2024 годы, а работа займет примерно четыре месяца.
Глава Барнаула оценил меры, предпринятые водоканалом, но заметил, что их недостаточно.
"Для проживающих здесь людей — это чрезвычайная ситуация, когда нельзя открыть окно в квартире, прогуляться с ребенком из-за неприятного запаха, который зависит от направления ветра, температуры воздуха. Это неприемлемо. Задача городской администрации – решать проблему здесь и сейчас. Мы сделаем все возможное, чтобы найти дополнительные средства для закупки этого оборудования, либо придется вносить изменения в инвестпрограмму", — сказал Вячеслав Франк.
Он поручил в ближайшее время определиться с дополнительными источниками финансирования и ускорить внедрение необходимого оборудования.
Ранее amic.ru писал о том, что жильцы ЖК "Адмирал" в Барнауле и днем и ночью задыхаются от запаха нечистот, люди не могут проветрить квартиру и выйти во двор. Все из-за того, что рядом с их многоэтажками работает канализационная насосная станция (КНС).
Комментарии
Очень надеемся, что мэр поможет и доведет обещанное до конца. Замечательный Жилищный комплекс. Замечательный вид из окон. Виден лес, С верхних этажей виден город. На мой взгляд, у нашего ЖК лучшее освещение. Приезжайте вечером и посмотрите, какая красивая подсветка.
Скоро рядом построят Физкультурно-оздоровительный комплекс. Только одна ложка дегтя, выбросы зловоний с КНС. Если всё так, как написано в новости, эта проблема будет решена раз и навсегда.
Артем, подписываюсь под каждым словом. Уважаемый, В.Г. Франк доведите, пожалуйста, дело до конца
Запах идёт с ветром из за старого мясокомбината и свплки.Там иловые карты.Когда их открыли, тогда и начало с них вонять.Когда ветер северо восточный,всё несёт на город.И воняет.Это не только в Адмирале.А на весь Индустриальный и Ленинский район.
Не надо было там строить
Адмирал с душком)))
30.05.2020 17:48
- гость -
Адмирал с душком)))
Был и, получается, какое-то время будет - но только до установки "системы ультрафиолетового обеззараживания (сжигания)". Я уже прочитал в Интернете, что это точно решит проблему на корню.
А потом мы еще выиграем звание микрорайона с самым чистым воздухом в городе. У нас до бора рукой подать - из окон виден.Причем дома, которые совсем близко к бору ощущают запах дыма с садоводств, а до нас этот дымок не доходит.
А потом мы еще выиграем звание микрорайона с самым чистым воздухом
А так же звание "хрен доедешь" и "выселки года".
30.05.2020 18:14
Пионер
А потом мы еще выиграем звание микрорайона с самым чистым воздухом
А так же звание "хрен доедешь" и "выселки года".
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Пока не без этого. Скрывать не буду. Но это временно. Будут строить ФОК рядом и уже перенесли на более ранние сроки строительство дороги по ул. Сиреневой.
А что касается, как Вы сказали "выселок", то когда мои родители купили квартиру на Шумакова - в 2000-х годах, то это можно было тоже назвать "выселками", сейчас так не скажешь. Город расстраивается и территориально центр смещается постепенно. Ну, и не все хотят в центе жить. Каждому свое. Кто-то любит жить в центре, кто-то любит более спокойные спальные районы.
Кратко... Вячеслав Франк пообещал, что проблема с неприятным запахом от канализационно-насосной станции в ЖК "Адмирал" будет решена в ближайшее время. Мероприятия по модернизации КНС предусмотрены водоканалом на 2021 — 2024 годы
В этой статье точно указали причину почему у нас от всех КНС идет вонь. Причина проста - не устанавливают оборудование которое должно быть установлено. Экономят.