"Это чрезвычайная ситуация". Вячеслав Франк занялся проблемой в ЖК "Адмирал"

Вячеслав Франк пообещал, что проблема с неприятным запахом от канализационно-насосной станции в ЖК "Адмирал" будет решена в ближайшее время. 30 мая он провел выездное совещание на территории КНС-21, рассказали в пресс-службе мэрии.

Генеральный директор Барнаульского водоканала Андрей Полюго рассказал, что станция была введена в эксплуатацию 2012, а застройка жилого квартала началась позже. По его словам, все необходимые нормы для ее запуска соблюдены, но на практике идут с отклонениями.

"Водоканалом для решения проблемы устранения неприятного запаха установлены системы дезодорирования воздуха, который всасывается с помещений решеток и после поступает в существующую систему вентиляции. Реагент, который используется для дезодорации, позволяет очистить воздух от меркаптанов, метана, но понятно, что даже остаточный сероводород, формирующий этот резкий запах, вызывает справедливые жалобы жителей квартала", — отметил Полюго.

Он добавил, что есть дополнительные варианты решения проблемы. Это система ультрафиолетового обеззараживания (сжигания) либо плазменная система. Мероприятия по модернизации КНС предусмотрены водоканалом на 2021 — 2024 годы, а работа займет примерно четыре месяца.

Глава Барнаула оценил меры, предпринятые водоканалом, но заметил, что их недостаточно.

"Для проживающих здесь людей — это чрезвычайная ситуация, когда нельзя открыть окно в квартире, прогуляться с ребенком из-за неприятного запаха, который зависит от направления ветра, температуры воздуха. Это неприемлемо. Задача городской администрации – решать проблему здесь и сейчас. Мы сделаем все возможное, чтобы найти дополнительные средства для закупки этого оборудования, либо придется вносить изменения в инвестпрограмму", — сказал Вячеслав Франк.

Он поручил в ближайшее время определиться с дополнительными источниками финансирования и ускорить внедрение необходимого оборудования.

Ранее amic.ru писал о том, что жильцы ЖК "Адмирал" в Барнауле и днем и ночью задыхаются от запаха нечистот, люди не могут проветрить квартиру и выйти во двор. Все из-за того, что рядом с их многоэтажками работает канализационная насосная станция (КНС).