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Вместо грибов. В Алтайском крае фермер в лесу нашел мину

, ИА "Амител"
Снаряд оказался учебно-тренировочным муляжом
Фото: 'Каменские известия'

Фото: "Каменские известия"

В Панкрушихинском районе местный житель нашел учебно-тренировочную мину, сообщают "Каменские известия".

Находка обнаружилась в лесном колке. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые немедленно прибыли на место. Как позже выяснилось, забытый учебный боеприпас не представляет угрозы для жизни людей, однако его все равно отправили на склад вооружения ГУ МВД для дальнейшей утилизации.

Как ранее сообщал amic.ru, 20 апреля жители поселка Лебяжье нашли гранату. Очевидцы рассказали, что чека осталась на месте, и взрыва не произошло. Саперы оцепили место опасной находки, однако позднее выяснилось, что оружие оказалось учебным муляжом.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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