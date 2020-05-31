Психиатры признали опасным для общества шамана, который шел к Путину

Якутского шамана Александра Габышева, который хотел "изгнать" Путина, признали опасным для окружающих и для него самого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, который оказывает Габышеву помощь.

По словам правозащитника, комиссию врачей сформировали в ускоренном порядке после того, как Габышев подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации.

1 июня главврач Якутского психоневрологического диспансера Олег Припузов намерен обратиться с иском о принудительной госпитализации Габышева.

Ранее самопровозглашенный шаман Александр Габышев несколько раз отправлялся в Москву пешком, чтобы осуществить обряд "изгнания Путина". В сентябре 2019 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистским действиям. Позже его признали невменяемым. 12 мая Габышева госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.