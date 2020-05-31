Психиатры признали опасным для общества шамана, который шел к Путину

Якутского шамана Александра Габышева, который хотел "изгнать" Путина, признали опасным для окружающих и для него самого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, который оказывает Габышеву помощь.
По словам правозащитника, комиссию врачей сформировали в ускоренном порядке после того, как Габышев подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации.
1 июня главврач Якутского психоневрологического диспансера Олег Припузов намерен обратиться с иском о принудительной госпитализации Габышева.
Ранее самопровозглашенный шаман Александр Габышев несколько раз отправлялся в Москву пешком, чтобы осуществить обряд "изгнания Путина". В сентябре 2019 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистским действиям. Позже его признали невменяемым. 12 мая Габышева госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Комментарии
Это же насколько надо быть трусом чтобы приказать "замариновать" этого безобидного мужичка? Даже бы если он дошёл через два года до Москвы и ударил бы в бубен на Красной площади, то что бы случилось?
а точно для общества? может для обнуленного?
Кто смотрел Форреста Гампа поймет почему задержали этого героя.
31.05.2020 12:18
-гость-
а точно для общества? может для обнуленного?
Да какую опасность он может представлять? Может он способен пройти через три ряда росгвардии или превратиться в таракана и проникнуть в бункер?
есть мнение, что психиатры озвучили светский вариант, тогда как придворные оккультисты увидели опасность совершенно другого рода
В нормальной стране, если выборы главы государства прошли законно, если большинство жителей проголосовали за своего президента, и если он сам уверен в своей легитимности, то ему нечего бояться. Такому лидеру не страшны ни оппозиция, ни ее митинги, ни военные путчи, ни дворцовые перевороты — вообще ничего. И уж тем более ему должно быть наплевать на какого-то там шамана, идущего сквозь тайгу со своей тележкой.
Бес пошёл выгонять другого беса. Обычная история.
При этом явно неадекватный Жирик, опасным для окружающих не признан. Вот такая страна
Есть петиция с требованием освободить Габышева из психушки, подпишите
Шаман нормвльный. Путина надо гнать. Уже карательную медицину возрождает.
Надо плоскоземельщиков изолировать, а шаман просто честный мужик.
31.05.2020 12:29
- гость -
Ошибаетесь, он очень опасен для Путина, если нет то почему тогда его так боятся, а для отправки в психушку собралось до трех десятков путинских опричников!
Помните песню пусек - кто-то зассал...
Единственный, кто опасен для общества в России -это пути.
ну шёл и шёл, никому не мешал, не буйный, не запойный, не наркоман, не насильник...чего так всполошились-то? это что, реально президент страны в 1/3 часть суши в 21-м веке так боится язычника? у кого из них мозги набекрень в этой ситуации?