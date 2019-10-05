Шамана, который шел в Москву "изгонять" Путина, признали невменяемым

Якутский шаман Александр Габышев, который хотел "изгнать" Путина, признан невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы, сообщает lenta.ru.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и отпустили под подписку о невыезде.

"Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности", – говорится в постановлении. Там также сказано, что психолого-лингвистическое исследование обнаружило в его словах "публичный призыв к насильственным действиям".

Габышева задержали 19 сентября. Он шел из Якутии в Москву пешком, чтобы "изгнать" Путина. Дистанцию шаман планировал преодолеть к 2021 году.