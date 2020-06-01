Мэру Славгорода предъявлено обвинение в получении взяток более чем на шесть миллионов

Главе Славгорода Сергею Горбунову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"), сообщили в СК Алтайского края.
По данным следствия, 29 мая чиновник получил более двух миллионов рублей от руководителя одного из предприятий. За это мэр должен был принять решение о выборе этой компании в качестве поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки.
Кроме того, следователям удалось узнать и о других преступлениях, которые совершил градоначальник. На допросе он сознался в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей.
Напомним, что главу Славгорода Сергея Горбунова задержали по подозрению в получении взятки 29 мая. Сейчас он находится под домашним арестом.
Комментарии
Уверен, что их всех поголовно можно вязать. А этот просто что-то не так сделал, наступил кому-нибудь на ногу, вот его и слили. Система такая...
сразу казнить и все достали слуги народа одни воры скоро в тюрьмах одни они будут -на урановые рудники их
Руки прочь от народных избранников! Значит они против народа.
Под домашним арестом наверное песни сочиняет или картины рисует....Когда можно будет ознакомится с его искусством?
Лучше бы сняли дом в котором он живёт, для понимания стоимости взяток.
Славгород богатый город, и не заметит потери таких крошечных миллиончиков
в грязь лицом прям положили