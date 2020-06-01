Мэру Славгорода предъявлено обвинение в получении взяток более чем на шесть миллионов

Главе Славгорода Сергею Горбунову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"), сообщили в СК Алтайского края.

По данным следствия, 29 мая чиновник получил более двух миллионов рублей от руководителя одного из предприятий. За это мэр должен был принять решение о выборе этой компании в качестве поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки.

Кроме того, следователям удалось узнать и о других преступлениях, которые совершил градоначальник. На допросе он сознался в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей.

Напомним, что главу Славгорода Сергея Горбунова задержали по подозрению в получении взятки 29 мая. Сейчас он находится под домашним арестом.