Жесткое задержание. Главу Славгорода поймали на взятке в 2 млн рублей

Фото: Telegram-канал "Красное солнце Алтая"
Главу Славгорода Сергея Горбунова задержали по подозрению в получении взятки. Информацию amic.ru подтвердил источник в краевом управлении ФСБ. При этом он уточнил, что операцию проводило не их ведомство, а отдел по борьбе с экономическими преступлениями регионального ГУ МВД.
Горбунова задержали во время передачи ему двух миллионов рублей. По словам источника, это вознаграждение за обеспечение "нужных результатов" на торгах по закупке угля. Другие подробности пока неизвестны.
Горбунову 48 лет. С 2014 по 2018 год он возглавлял Каменский отдел полиции, затем его назначили главой Славгорода вместо Виктора Кинцеля, который был отстранен из-за махинаций с муниципальным имуществом.
Комментарии
Вот какого спрашивается - отслужил иди на пенсию - почему они всплывают бывшие все на должностях??? И после этого еще говорят что кресла не продаются в бюджете?
Просто шоу устроили. Зачем наручники? Боялись что он взятку даст или возьмёт? А лицом в землю зачем? Просто потому, что очень хотелось или для фото?
был нормальный и съели
жаль
Как - будто террориста задерживали
Ужасно
Действительно, зачем шоу? Предлагаете стрелять на месте?
Почем стул главы города купил ??? И кто деньги получил?
кому-то сильно перешел дорогу раз так сделали
Это полезно посмотреть настоящим полицейским! Сейчас многие из них упиваются властью и применяют силу налево и любые действия простых граждан подводят по 19.3
Но когда снимут форму то и самих мордой об асфальт могут поюзать. Вот тогда обидно будет!
Один вор сменил другого.
Про угольные схемы давно пишут из малых городов. Не только из Славгорода жаловались, что качество закупаемого не соответствует цене. В итоге топят черт знает чем вперемешку с землей, тепла нет.
пока им будут условные сроки давать так и будут нашу страну пилить эти ....
Стрелять надо на месте, может польза будет!
Если правда за взятку, то еще и попинать надо было
В полиции сильнее чем где-либо процветает коррупция,вот вам ещё одно птдтверждение
Если полнять собственность его близких и и их с женой, то ему пожизненное корячится еще с УВД хапал
Не на то внимание обращаете, люди, человеки!?
за обеспечение "нужных результатов" на торгах по закупке угля....
Вот! Вот зачем всю эту шляпу придумали? Во первых цену сбивают так что ответственным поставщикам - уметь и не встать! А теперь ещё и доказано, что выиграть может любой, только подъехать нужно к тому кому надо, ну и не на сраной козе, уже как все поняли...
Вот на что обращайте внимание!
Потому что через торги сейчас все: строительство и ремонт школ, садов, дорог, больниц, оборудования для всего этого бензин для общественного транспорта. Да что говорить администрация не может ни рубля потратить без торгов, а это наши с вами налоги...
Мусара друг дружку жрут
С 2014 по 2018 год он возглавлял Каменский отдел полиции.
Все сразу стало понятно! Он всю жизнь так жил и тут что-то пошло не так!
Что-то сильно сомневаюсь, что местечковый глава имел полномочия (реальные) по влиянию на закупку энергоресурсов? Вспоминая времена
ШуриковаСурикова, топливный бизнес муниципалитетов как минимум курируются краем или нет?
В закупках есть лазейки! Те кому нужно про них знают и могут использовать, а могут и нет.
Как на стадии формирования закупки так и при подаче заявок, и уже после торгов...