Жесткое задержание. Главу Славгорода поймали на взятке в 2 млн рублей

Фото: Telegram-канал "Красное солнце Алтая"

Главу Славгорода Сергея Горбунова задержали по подозрению в получении взятки. Информацию amic.ru подтвердил источник в краевом управлении ФСБ. При этом он уточнил, что операцию проводило не их ведомство, а отдел по борьбе с экономическими преступлениями регионального ГУ МВД.

Горбунова задержали во время передачи ему двух миллионов рублей. По словам источника, это вознаграждение за обеспечение "нужных результатов" на торгах по закупке угля. Другие подробности пока неизвестны.

Горбунову 48 лет. С 2014 по 2018 год он возглавлял Каменский отдел полиции, затем его назначили главой Славгорода вместо Виктора Кинцеля, который был отстранен из-за махинаций с муниципальным имуществом.