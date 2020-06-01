МВД утвердило новые трехзначные коды автомобильных номеров в Алтайском крае

МВД России установило трехзначные коды для автомобильных номеров в некоторых регионах. В их число попал и Алтайский край, пишет ТАСС.

"Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7", – рассказал собеседник агентства.

Ранее amic.ru уже писал о том, что автовладельцы в Алтайском крае смогут получать номера серии 222, а, например, москвичи – 497 или 999, в Санкт-Петербурге – 278 или 878, в Татарстане – 616. Сейчас такое невозможно, потому что по стандарту трехзначный код может начинаться с 1 или 7.