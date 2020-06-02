Власти Алтайского края не позволят уронить закупочные цены на молоко

В Алтайском крае начнут регулировать закупочные цены на молоко, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проблему обсудили в ходе совещания с участием властей края, глав районов и представителей предприятий молочной отрасли. Отмечено, что снижение закупочной цены было вызвано действиями перекупщиков, которые снижали стоимость, вызывая недовольство у владельцев личных хозяйств.

В ходе обсуждения проблемы зампред правительства региона Александр Лукьянов предложил защитить интересы владельцев подсобных хозяйств, напомнив о поручении губернатора Виктора Томенко.

Одним из вариантов стало заключение тройственных соглашений между владельцами ЛПХ, закупщиками молока и главами поселений, в которых будут контролировать обоснованность цен. В ближайшее время подобные документы станут обязательными для подписания.

Также в ходе совещания отметили, что для сохранения стабильной ситуации на рынке молока необходимо продолжать развивать сельскохозяйственные кооперативы.

Как ранее сообщил amic.ru, жители Волчихинского района записали видеообращение к представителям власти, где попросили разобраться с падением закупочных цен на молоко. По словам фермеров, стоимость молока за литр достигла 15 рублей, и если упадет до 10 рублей, то "вода в магазине будет стоить дороже".