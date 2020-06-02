Власти Алтайского края не позволят уронить закупочные цены на молоко

В Алтайском крае начнут регулировать закупочные цены на молоко, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проблему обсудили в ходе совещания с участием властей края, глав районов и представителей предприятий молочной отрасли. Отмечено, что снижение закупочной цены было вызвано действиями перекупщиков, которые снижали стоимость, вызывая недовольство у владельцев личных хозяйств.
В ходе обсуждения проблемы зампред правительства региона Александр Лукьянов предложил защитить интересы владельцев подсобных хозяйств, напомнив о поручении губернатора Виктора Томенко.
Одним из вариантов стало заключение тройственных соглашений между владельцами ЛПХ, закупщиками молока и главами поселений, в которых будут контролировать обоснованность цен. В ближайшее время подобные документы станут обязательными для подписания.
Также в ходе совещания отметили, что для сохранения стабильной ситуации на рынке молока необходимо продолжать развивать сельскохозяйственные кооперативы.
Как ранее сообщил amic.ru, жители Волчихинского района записали видеообращение к представителям власти, где попросили разобраться с падением закупочных цен на молоко. По словам фермеров, стоимость молока за литр достигла 15 рублей, и если упадет до 10 рублей, то "вода в магазине будет стоить дороже".
Комментарии
тройственных соглашений между владельцами ЛПХ, закупщиками молока и главами поселений, в которых будут контролировать обоснованность цен.
А без этих соглашений, что главы поселений не знают закупочных цен? Эти бумажки вполне могут в налоговые уйти, значительно повлияв на материальное положение владельцев ЛПХ.
А что глава поселения может указывать частнику по какой цене закупать молоко? Согласно присно памятному Гайдару, это может делать только "невидимая" рука рынка.
а привязать цены в магазинах к закупочным ценам на молоко, не?
2.06.2020 10:37
- гость -
"а привязать цены в магазинах к закупочным ценам на молоко, не?"
Если так сделать, то заработают законы рыночной экономики. А куда тогда деть "невидимую руку рынка" Ей то что достанется? К малому она не привыкла!!!
2.06.2020 10:37
- гость -
а привязать цены в магазинах к закупочным ценам на молоко, не?
Не. Это подтолкнет только больше разводить молоко водой, пальмовым маслом и китайским сухим молоком. Лучше запретить пальмовое масло и спрос на молоко увеличится раза в три, как и закупочные цены на него. Да и люди здоровее будут.
тут походу всё дело в перекупах