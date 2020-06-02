Вторник, 2 Июнь, 12:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,71
€ 77,64
31°

414878 +0
Обь
343см -14


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Власти Алтайского края не позволят уронить закупочные цены на молоко

, ИА "Амител"
Теперь договоры продажи будут заключаться вместе с администрацией районов
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Алтайском крае начнут регулировать закупочные цены на молоко, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проблему обсудили в ходе совещания с участием властей края, глав районов и представителей предприятий молочной отрасли. Отмечено, что снижение закупочной цены было вызвано действиями перекупщиков, которые снижали стоимость, вызывая недовольство у владельцев личных хозяйств.

В ходе обсуждения проблемы зампред правительства региона Александр Лукьянов предложил защитить интересы владельцев подсобных хозяйств, напомнив о поручении губернатора Виктора Томенко.

Одним из вариантов стало заключение тройственных соглашений между владельцами ЛПХ, закупщиками молока и главами поселений, в которых будут контролировать обоснованность цен. В ближайшее время подобные документы станут обязательными для подписания.

Также в ходе совещания отметили, что для сохранения стабильной ситуации на рынке молока необходимо продолжать развивать сельскохозяйственные кооперативы. 

Как ранее сообщил amic.ru, жители Волчихинского района записали видеообращение к представителям власти, где попросили разобраться с падением закупочных цен на молоко. По словам фермеров, стоимость молока за литр достигла 15 рублей, и если упадет до 10 рублей, то "вода в магазине будет стоить дороже".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.06.2020 10:23
- гость -

тройственных соглашений между владельцами ЛПХ, закупщиками молока и главами поселений, в которых будут контролировать обоснованность цен.

А без этих соглашений, что главы поселений не знают закупочных цен? Эти бумажки вполне могут в налоговые уйти, значительно повлияв на материальное положение владельцев ЛПХ.

2.06.2020 10:35
Оскал капитализЬма

А что глава поселения может указывать частнику по какой цене закупать молоко? Согласно присно памятному Гайдару, это может делать только "невидимая" рука рынка.

2.06.2020 10:37
- гость -

а привязать цены в магазинах к закупочным ценам на молоко, не?

2.06.2020 10:42
ПЕТР

2.06.2020 10:37
- гость -
"а привязать цены в магазинах к закупочным ценам на молоко, не?"
Если так сделать, то заработают законы рыночной экономики. А куда тогда деть "невидимую руку рынка" Ей то что достанется? К малому она не привыкла!!!

2.06.2020 10:55
- гость -

2.06.2020 10:37
- гость -
а привязать цены в магазинах к закупочным ценам на молоко, не?

Не. Это подтолкнет только больше разводить молоко водой, пальмовым маслом и китайским сухим молоком. Лучше запретить пальмовое масло и спрос на молоко увеличится раза в три, как и закупочные цены на него. Да и люди здоровее будут.

2.06.2020 11:49
месный

тут походу всё дело в перекупах

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
12:14
В Барнауле турагент продала полсотни фейковых путевок и обогатилась почти на 4 млн 1
12:03
Пора браться за голову. Как остановить выпадение волос 0
11:54
Стоило только развестись. В мире появилась еще одна женщина-миллиардер 0
11:45
Немирное поведение. В Барнауле хулиганы разгромили сквер на площади Мира 8
11:31
Пять автомобилей и трое пострадавших. Массовое ДТП произошло в Барнауле 1
11:21
Выяснилась причина смерти афроамериканца, из-за которого в США продолжаются беспорядки 5
11:10
Вспомнить все. Какие поправки вносят в Конституцию и зачем на самом деле они нужны 54
11:03
Опыты и исследования. Школьников Барнаула приглашают стать "Наследниками Ползунова" 5
10:52
Массовых увольнений не будет. "Алтайвагон" столкнулся с нехваткой кадров 1
10:40
Перерывы от работы. Как отдыхаем в июне 2020 1
10:29
Надвоцкий пока не выйдет. Суд отклонил жалобу бывшего алтайского антикоррупционера 7
10:16
Власти Алтайского края не позволят уронить закупочные цены на молоко 6
10:05
Дом с видом на Обь. Где в Барнауле купить таунхаус 13
09:55
Настоящий полковник. Что известно о мэре Славгорода, обвиняемом в получении взятки 15
09:42
Сухой бриф – мертвый проект. Как кайфовать от работы с клиентом 11
09:30
Отец переехал годовалого сына на грузовике в Алтайском крае 6
09:19
Рекордные 200 млн. В Барнауле продают последний квартал под комплексную застройку 8
09:06
Дженнифер Энистон продаст пикантную фотографию для борьбы с коронавирусом 3
08:48
Потенциально опасный астероид летит в сторону Земли 2
08:31
"Будет ужас". Онкобольные на Алтае боятся остаться без "Надежды" из-за коронавируса 13
08:18
В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения COVID-19 0
08:03
Охапкой дешевле. В Барнауле продают букеты свежесрезанных цветов по оптовым ценам 0
07:48
Пока только надеются. Получат ли алтайские вузы дополнительные бюджетные места? 3
07:31
Little Big получили премию за самый трешевый клип 19
07:16
Россиян начнут штрафовать за брошенные во дворах машины 12
07:02
Платить пока не надо. Бизнесмены получают кредит под 2% годовых с отсрочкой платежа 3
06:47
Елена Летучая опубликовала в Instagram несколько снимков с интимной фотосессии 5
06:42
Молча, тайно и нагишом. Что делать в Фалалеев день, чтобы огурцы уродились 2
06:23
"Перегибать палку не будем": глава "Алтайтурцентра" об отмене праздников и COVID 3
06:04
Жара до +30 и грозы. О погоде в Алтайском крае 2 июня 0
23:41
Такой день. Банкетные залы хотят работать и шесть миллионов рублей для мэра Славгорода 1
23:06
В Бийске осудят жителя Татарстана, год воровавшего деньги с банковских счетов 0
22:47
Роспотребнадзор отменил требование заполнять самолеты лишь наполовину 2
22:01
Иномарка на полной скорости протаранила трамвай в Барнауле 1
21:32
Путин назначил дату проведения голосования по поправкам в Конституцию 13
21:10
Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из Алтайского края 3
20:45
Барнаулец укусил полицейского за палец и получил штраф в размере 50 тысяч рублей 2
20:12
"Я задыхаюсь". Почему США охватили массовые беспорядки и при чем здесь Россия 5
19:50
Владельцы банкетных залов просят Виктора Томенко разрешить им работать 1
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 64 0
18:45
Алтайский депутат перечислил 350 тысяч рублей на помощь врачам 14
18:06
МВД утвердило новые трехзначные коды автомобильных номеров в Алтайском крае 5
17:57
Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медицинской помощи 8
17:50
Мост на шоссе Ленточный бор в Барнауле станет четырехполосным к осени 13
17:35
Маски, пустые парки и никакого праздника. Первый день лета в Барнауле 4
17:28
Алтайским туркомпаниям не дали провести митинг против продления ограничений на работу 8
17:18
Виктор Томенко отправил рабочую группу помогать Славгороду после задержания мэра 5
17:04
В Алтайском крае назвали еще несколько условий для послабления ограничений по COVID-19 21
16:53
Платить пособие домохозяйкам не будут 11
16:41
В Барнауле прошел праздник для детей, лечащихся от коронавируса 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.