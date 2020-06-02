Надвоцкий пока не выйдет. Суд отклонил жалобу бывшего алтайского антикоррупционера

Суд отказался смягчать наказание экс-начальнику управления по противодействию коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Апелляцию, а затем и кассацию в краевой суд подавали адвокаты осужденного, настаивая на том, что вынесенный приговор слишком суров. Однако судья не счел их доводы убедительными и оставил решение в силе.
Напомним, что 9 декабря 2019 года Надвоцкого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Следователи выяснили, что в течение нескольких лет глава антикоррупционного управления получал взятки от руководителей двух предприятий за покровительство. Общая сумма составила почти 13 миллионов рублей.
Суд назначил бывшему полицейскому четыре года колонии строгого режима и штраф в размере 25,8 млн рублей.
Комментарии
четыер года? Суров? да ну нафиг. как взятки брать так все первые - как отвечать - слишком суров? Слишком мягко! надо руки отрубывать как в китае, чтоб не только пойманные жалели но и действующие взяточники задумались и прекратили дейстяльность.
А как можно устроиться на эту должность? Обеспечу семью, выплачу ипотеку... Четыре года отсижу, так и быть... Потом снова какая-нибудь денежная должность... Ни одного чиновника не видел с протянутой рукой, все при местах, даже с судимостями.
Немного посидит и на главу Октябрьского района г.Барнаула пусть идет. Продолжать традиции бывшего генерала Новикова.
надо руки отрубывать как в китае
Это Саудовская Аравия называется
2.06.2020 10:34
krash
надо руки отрубывать
Вы не люди а звери!!! Давно уже известно, что жестокость наказания не пугает преступников, а пугает неотвратимость наказания. Достаточно заставить его 10 лет работать дворником за МРОТ, чтобы весь город смотрел как он грязь и снег убирает день за днём.
А Ланцов Роман как?
2.06.2020 11:47
- гость -
Можно и в ЖКХ дворником поработать, после того как несколько десятков, а то и сотен миллиончиков прикарманишь! На эти деньги можно на жену бизнес оформить и жить дальше припеваючи. Ему глубоко плевать на мнение людей, деньги решают все, в данном случае!