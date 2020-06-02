Надвоцкий пока не выйдет. Суд отклонил жалобу бывшего алтайского антикоррупционера

Суд отказался смягчать наказание экс-начальнику управления по противодействию коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Апелляцию, а затем и кассацию в краевой суд подавали адвокаты осужденного, настаивая на том, что вынесенный приговор слишком суров. Однако судья не счел их доводы убедительными и оставил решение в силе.

Напомним, что 9 декабря 2019 года Надвоцкого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Следователи выяснили, что в течение нескольких лет глава антикоррупционного управления получал взятки от руководителей двух предприятий за покровительство. Общая сумма составила почти 13 миллионов рублей.

Суд назначил бывшему полицейскому четыре года колонии строгого режима и штраф в размере 25,8 млн рублей.