"Это настоящий косяк". Шубенков раскритиковал беговые дорожки на стадионе "Динамо"

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков раскритиковал покрытие новых беговых дорожек на барнаульском стадионе "Динамо" и назвал его "хлипким" и "настоящим косяком", пишет "Российская газета".

Беговые дорожки и газон на стадионе сделали по федеральной программе "Спорт — норма жизни". Новое покрытие для легкоатлетов обошлось в семь миллионов рублей, а его укладка — еще в два миллиона.

Для футболистов поле оказалось в самый раз и вопросов к нему не возникло, а вот бегунам дорожки не понравились, поскольку оказались не приспособленными для занятий в шиповках. При этом старое покрытие на стадионе пришло в негодность давно, и легкоатлетические турниры проходили на других площадках региона.

"Последние годы для легкоатлетов стадиона как бы и не было. Сейчас двоякая ситуация. С одной стороны, у многих спортсменов появляется возможность хотя бы каких-то занятий. По себе скажу, что далеко не каждый день я бегаю в шиповках, есть ведь тренировки общего плана — например, бег по лестницам между трибунами. Но, как ни крути, такое хлипкое покрытие — это настоящий косяк. Специальные упражнения с барьерами на скорость я там не смогу сделать", — заявил Шубенков.

Ранее Шубенков допустил возможность ухода в политику. По словам барьериста, он не хочет этим заниматься, поскольку ожидает волны общественной критики, но и не исключает, что посвятит себя в будущем этой деятельности.