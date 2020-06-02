"Это настоящий косяк". Шубенков раскритиковал беговые дорожки на стадионе "Динамо"

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков раскритиковал покрытие новых беговых дорожек на барнаульском стадионе "Динамо" и назвал его "хлипким" и "настоящим косяком", пишет "Российская газета".
Беговые дорожки и газон на стадионе сделали по федеральной программе "Спорт — норма жизни". Новое покрытие для легкоатлетов обошлось в семь миллионов рублей, а его укладка — еще в два миллиона.
Для футболистов поле оказалось в самый раз и вопросов к нему не возникло, а вот бегунам дорожки не понравились, поскольку оказались не приспособленными для занятий в шиповках. При этом старое покрытие на стадионе пришло в негодность давно, и легкоатлетические турниры проходили на других площадках региона.
"Последние годы для легкоатлетов стадиона как бы и не было. Сейчас двоякая ситуация. С одной стороны, у многих спортсменов появляется возможность хотя бы каких-то занятий. По себе скажу, что далеко не каждый день я бегаю в шиповках, есть ведь тренировки общего плана — например, бег по лестницам между трибунами. Но, как ни крути, такое хлипкое покрытие — это настоящий косяк. Специальные упражнения с барьерами на скорость я там не смогу сделать", — заявил Шубенков.
Ранее Шубенков допустил возможность ухода в политику. По словам барьериста, он не хочет этим заниматься, поскольку ожидает волны общественной критики, но и не исключает, что посвятит себя в будущем этой деятельности.
Комментарии
Серега, ты чему-то удивлен?
Ну не патриотично ведь!
Федеральная ведь программа!
Может и в политике получится у Сереги также , больше особо надеяться и не на кого
Покрытие из вечно жидкого битума, прилипает к шиповкам? Пора бы уже привыкнуть к российским реалиям.
У нас чинуши что не делают, всё плохо получается. Коррупция...
это Россия, сынок
назвал его "хлипким"
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Может оно жидкое?
Наступаешь на покрытие и к ноге прилипает лист 1.5х1.5 м.
Вы стебетесь, а это же ваши деньги так грамотно расходуют.