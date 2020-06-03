Враг сильный и богатый. Алтайские компании "сломали" "Холидей" и ждут новых нападок

Бывшие партнеры сибирской сети "Холидей" по всей стране ликуют: ретейлер проиграл полугодовую судебную кампанию против 2,5 тысячи поставщиков. Обанкротившаяся фирма планировала отсудить у партнеров несколько миллиардов рублей и безразборно подавала на них в суд. Для многих предпринимателей проигрыш "Холидею" означал банкротство, разорение, закрытие. Однако в деле произошел поворот, который все изменил. Алтайские бизнесмены победе рады, но говорят: расслабляться рано. Они уверены, что "враг" до конца не побежден, поэтому морально готовы к новым претензиям от сети.

Дело №

Сотни предпринимателей Сибири в мае 2020 года внимательно следили за делом омского бизнесмена Вячеслава Давыденко. Он был в числе первых, с которых конкурсный управляющий разорившегося "Холидея" Трофим Кузнецов требовал вернуть деньги за поставленную продукцию.

Закон о банкротстве разрешает аннулировать сделки, совершенные за несколько месяцев до краха компании. Так можно найти схемы по выводу активов должника (например, покупку стула за 10 млн рублей). Однако "Холидей" предъявлял иски нескольким тысячам компаний по всей России, которые годами отгружали сети свою продукцию.

Вячеслав Давыденко неожиданно оказался должен ретейлеру 1,9 млн рублей. Товар ему, естественно, никто возвращать не планировал, ведь сеть давно его продала. Сторону "Холидея" приняли суды первой и второй инстанций. Точку в споре поставил только кассационный суд (это третье – окончательное – звено в судебной системе страны). 27 мая он отказал "Холидею" в его требованиях и автоматически отменил решения предыдущих инстанций. Это судебный прецедент, тот самый поворот в деле. Теперь все иски ретейлера к поставщикам суды обязаны отклонять, опираясь на решение "кассации", говорит руководитель бюро по защите прав предпринимателей новосибирского отделения "Опора России" Наталья Пинигина.

"Сейчас все могут успокоиться. Каждый знает: если кассационный суд отменил решения предыдущих инстанций, это означает победу. Это принятая, установленная, сформировавшаяся позиция на уровне Верховного суда, которая гласит: конкурсный управляющий не прав. Теперь все иски первой инстанции идут в пользу предпринимателей, а по делам в апелляции суды выносят новые решения: "Отказать "Холидею", – отмечает Наталья Пинигина.

По ее словам, изначально компании несерьезно отнеслись к искам "Холидея", не подготовили доказательственную базу, не наняли юристов, а защищали свои интересы самостоятельно или отправляли сотрудников. Как итог – десятки дел были проиграны в судах первой инстанции и даже в апелляции. Наталья Пинигина говорит, "излом" произошел, когда к проблеме подключились федеральные и сибирские юристы. Они поставили почти все дела на "паузу", добились переноса запланированных заседаний и собрали доказательства, которые подтверждают, что требования конкурсного управляющего необоснованны.

"Все дела, которые уже были в апелляции, мы приостановили, изменили правовую позицию, доказательственную базу. Уже с 19 марта 2020 года суды первой инстанции начали вставать на сторону предпринимателей и отклонять иски "Холидея". Потом в стране ввели ограничения из-за коронавируса, суды отложили, и у всех, кто не успел подготовиться к заседаниям, появилось время", – отмечает она.

"Холидей" одержал победу только над предпринимателями, которые добровольно вернули сети деньги. Они решили, что так будет проще, быстрее и выгоднее. Но таких компаний – единицы, говорит Наталья Пинигина.

"Заплатили предприниматели, к которым "Холидей" предъявил первые иски. Это не означает изменение судебной практики, это другие обстоятельства. Человек сам признается, и это его право. На эти иски вообще не надо ориентироваться. Я знаю только одно такое дело. Сейчас компания жалеет о своем решении", – отмечает она.

Радуются по-тихому

Алтайские предприниматели о фактической победе над "Холидеем" знают, но "открывать шампанское" не спешат: многие организации сейчас готовятся к судам второй и уже третьей инстанции. Только после этого они готовы заявлять, что выиграли дела против сетевого гиганта. Тревожит бизнесменов и тот факт, что ретейлер продолжает отстаивать свои интересы, и даже если первый суд вынес решение в пользу предпринимателей, "Холидей" подает иск в апелляцию.

"Компании, с которыми мы работали, отмечают, что ситуация стала лучше. Но у кого-то это лишь суды первой инстанции, и "Холидей" обязательно подает в апелляцию, у кого-то будет вторая инстанция. Мы и не думаем расслабляться, борьба продолжается. Противник – по-другому его назвать нельзя – сильный, богатый, в какой-то мере даже циничный. Поэтому работа продолжается. Хорошо, если бы "Холидей" отозвал все иски, но он их не отзывает. Говорить о полной победе рано", – считает генеральный директор ТД "Алтан" Валерий Покорняк.

Однако юристы уверены на все 100%, что такие дела выиграны: есть судебный прецедент, сложившаяся схема защиты и внимание к проблеме со стороны российских властей. Сейчас немного беспокоит специалистов лишь одно дело – это иск "Компании Холидей" к алтайской фирме "Константа".

Производителя, который реализовывал через сеть свои товары, обвиняют в неправомерном использовании торговых марок "Холидей Маркетинг" (один из учредителей Николай Скороходов – то же, что у ООО "Компания Холидей") и поставках контрафактной продукции. Подобные иски "Холидей" предъявил к омской и новосибирской компаниям. В первых судах они проиграли дела, но апелляционный суд встал на сторону бизнесменов. 23 июня в апелляцию пойдет и алтайская компания "Константа".

"Сейчас деятельность компании на паузе, мы ждем решения. "Холидей" пытается отнять у нас 2,5 млн рублей за неправомерное использование товарного знака. Мы пока не знаем, сможем ли отстоять свои права. Самое удивительное, что суд первой инстанции был не в Новосибирске, а в Барнауле, и решение в пользу "Холидея" вынес именно он. Хотя даже губернатор края вмешался в эту историю и поддержал предпринимателей. Но почему-то на местном уровне вынесли такое решение. Сейчас мы ждем решение апелляции", – говорит руководитель компании "Константа" Константин Рябинин.

Наталья Пинигина уверена: "Холидей" может оспорить решение апелляции по делу всех трех предпринимателей, подав иск в кассационный суд. Если он встанет на сторону бизнесменов, то сеть лишится и этого способа выманивания денег у бизнесменов.

"Новосибирского и омского предпринимателей с аналогичной проблемой мы отбили в апелляции. Уверены, что добьемся такого же решения в "кассации". Дело по товарному знаку во многом зависит от доказательственной базы, насколько хорошо была проработана. Если алтайский предприниматель представит факты того, что закон не нарушал, то выиграет", – говорит Наталья Пинигина.

Юрист и поставщики не исключает, что после того, как и эта схема рухнет, компания может придумать новые способы возврата денег. Хотя это не логично и финансово затратно.

"Самое мудрое решение сейчас для конкурсного управляющего – отказаться от исков. Уже больше ста судов первой инстанции прошли – и не в его пользу. Зачем мучить все три инстанции? Зачем тратить деньги предпринимателей и конкурсных кредиторов. А на каждое дело конкурсный управляющий нанимает юристов. Сейчас только в первой инстанции больше 800 дел, а всего их – около 2,5 тысячи. На каждое дело компания нанимает юристов. Это колоссальные средства. Зачем эти деньги забирать из конкурсной массы, уже и так все понятно: "Холидей" проиграл. Конкурсному управляющему нужно просто написать отказы по всем искам и успокоиться", – отмечает она.

С чего все начиналось

Все компании несколько лет поставляли "Холидею", которым владеет бизнесмен Николай Скороходов, свою продукцию. На сотрудничество никто из сторон не жаловался. До тех пор, пока у компании не появилась перед поставщиками задолженность за несколько месяцев – из-за финансовой несостоятельности. В 2018 году убытки "Холидея" составили около 10 млрд рублей, а долг перед кредиторами – 30 млрд рублей.

В 2019 году "Холидей" признали банкротом. В сентябре прошлого года конкурсный управляющий компании Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы признать сделки, совершенные за несколько месяцев до банкротства, недействительными.

В декабре 2019 года около 20 руководителей алтайских компаний подготовили письмо на имя губернатора Виктора Томенко, а также в прокуратуру и суды. Всего же сеть планировала вернуть деньги с 60-ти алтайских производителей. В конце января 2020 года организации, к которым "Холидей" предъявил иски, встретились с юристами, представителями органов власти и СМИ. Тогда предприниматели приняли несколько решений, которые, на их взгляд, помогут в борьбе с "Холидеем". Они решили обратиться в Верховный суд, ФСБ, Федеральную антимонопольную службу, в федеральные СМИ (Первый канал, НТВ), к главным кредиторам "Холидея" (Альфа-Банку, Сбербанку, РСХБ, Газпромбанку). После этого к делу подключились федеральные и сибирские юристы.

Очередная встреча предпринимателей прошла в марте 2020 года, на которой представители пострадавших компаний заявили: они нашли способ победить "Холидей". Организации предоставляют в суды доказательства о долговременной и регулярной работе с сетью. В первых судах этого сделано не было, поэтому ретейлер одерживал победу.

Что происходит с "Холидеем" сейчас?

Сеть "Холидей" Николай Скороходов развивает на рынке Сибири, и в том числе в Барнауле, новый проект – сеть магазинов "Фермер-Центр.РФ". Бизнес "Холидея" фактически поменял юрлицо на "НСК Холди", и бренд, и все активы "Холидея" идут на развитие этой сети, говорят поставщики.

Так как вернуть деньги с поставщиков не получилось, компания решила избавиться от недвижимого имущества. В апреле конкурсный управляющий торговой сети "Холидей" выставил единым лотом 42 объекта: 18 участков, шесть магазинов, 18 объектов недвижимости в Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае. Общая стоимость лота – 642 млн рублей. Желающих купить недвижимость не нашлось, поэтому сейчас объекты продают "штучно". В Барнауле компания намерена продать здание на ул. Шумакова, 46 (начальная цена – 171,6 млн рублей), помещение в доме на Павловском тракте, 275 (62,3 млн рублей), помещение в доме на пр. Красноармейском, 80 (40 млн рублей). Деньги от продажи объектов должны уйти кредиторам: сеть задолжала около 16 млрд рублей банкам страны.

Справка

ГК "Холидей" была создана в 2000 году в Новосибирске, она владела сетью продуктовых супермаркетов по всей Сибири, насчитывавшей около 300 магазинов. Конкурсное производство в компании было введено в феврале прошлого года. Требования кредиторов, основным из которых стал Альфа-Банк, составили около 16 млрд рублей.