Это для детей: власти ответили Шубенкову на критику беговых дорожек на "Динамо"

Министерство спорта Алтайского края после объяснило, почему дорожки на стадионе "Динамо" оказались неприспособленными для бега в шиповках. Критикой в адрес покрытия ранее разразился чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Как пояснили amic.ru в ведомстве, беговые дорожки и газон на стадионе сделали по федеральной программе "Спорт – норма жизни". Новое покрытие для легкоатлетов обошлось в семь миллионов рублей, а его укладка – еще в два миллиона. Однако, согласно правилам федерального Минспорта, в рамках проекта укладываются только легкоатлетические беговых дорожки, предназначенные для массовых тренировок. В частности для детей и воспитанников Алтайского училища олимпийского резерва, краевых и муниципальных спортивных школ, барнаульских вузов. Также на стадион смогут приходить все желающие барнаульцы.

"С учетом проведения тренировочных мероприятий будет отведено время для занятий спортом любителям здорового образа жизни. Вопрос согласован с обществом "Динамо", Министерством спорта Алтайского края, администрацией Барнаула", – пояснили в ведомстве.

Как добавили в министерстве, у Сергея Шубенкова есть возможность тренироваться в зале в школе олимпийского резерва, на стадионе "Лабиринт", а также в манеже в АлтГТУ, который недавно отремонтировали.

Сам же спортсмен раскритиковал новые беговые дорожки на стадионе "Динамо". По словам барьериста, в последние годы для легкоатлетов стадиона как бы и не было.

"Сейчас двоякая ситуация. С одной стороны, у многих спортсменов появляется возможность хотя бы каких-то занятий. По себе скажу, что далеко не каждый день я бегаю в шиповках, есть ведь тренировки общего плана – например, бег по лестницам между трибунами. Но, как ни крути, такое хлипкое покрытие – это настоящий косяк. Специальные упражнения с барьерами на скорость я там не смогу сделать", – заявил Шубенков.

Ранее Шубенков допустил возможность ухода в политику. По словам барьериста, он не хочет этим заниматься, поскольку ожидает волны общественной критики, но и не исключает, что посвятит себя в будущем этой деятельности.