Это для детей: власти ответили Шубенкову на критику беговых дорожек на "Динамо"

Министерство спорта Алтайского края после объяснило, почему дорожки на стадионе "Динамо" оказались неприспособленными для бега в шиповках. Критикой в адрес покрытия ранее разразился чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
Как пояснили amic.ru в ведомстве, беговые дорожки и газон на стадионе сделали по федеральной программе "Спорт – норма жизни". Новое покрытие для легкоатлетов обошлось в семь миллионов рублей, а его укладка – еще в два миллиона. Однако, согласно правилам федерального Минспорта, в рамках проекта укладываются только легкоатлетические беговых дорожки, предназначенные для массовых тренировок. В частности для детей и воспитанников Алтайского училища олимпийского резерва, краевых и муниципальных спортивных школ, барнаульских вузов. Также на стадион смогут приходить все желающие барнаульцы.
"С учетом проведения тренировочных мероприятий будет отведено время для занятий спортом любителям здорового образа жизни. Вопрос согласован с обществом "Динамо", Министерством спорта Алтайского края, администрацией Барнаула", – пояснили в ведомстве.
Как добавили в министерстве, у Сергея Шубенкова есть возможность тренироваться в зале в школе олимпийского резерва, на стадионе "Лабиринт", а также в манеже в АлтГТУ, который недавно отремонтировали.
Сам же спортсмен раскритиковал новые беговые дорожки на стадионе "Динамо". По словам барьериста, в последние годы для легкоатлетов стадиона как бы и не было.
"Сейчас двоякая ситуация. С одной стороны, у многих спортсменов появляется возможность хотя бы каких-то занятий. По себе скажу, что далеко не каждый день я бегаю в шиповках, есть ведь тренировки общего плана – например, бег по лестницам между трибунами. Но, как ни крути, такое хлипкое покрытие – это настоящий косяк. Специальные упражнения с барьерами на скорость я там не смогу сделать", – заявил Шубенков.
Ранее Шубенков допустил возможность ухода в политику. По словам барьериста, он не хочет этим заниматься, поскольку ожидает волны общественной критики, но и не исключает, что посвятит себя в будущем этой деятельности.
Комментарии
А, ну понятно. Дети, которые в жизни не видели нормального покрытия могут и не сообразить, сколько денег из 9 миллионов украли.
Всё лучшее- детям.
Не угодить Шубе
То жопа холодная, то титьки маленькие
Все желающие могут приходить - поржал над этой фразой.
" Как добавили в министерстве, у Сергея Шубенкова есть возможность тренироваться.... в манеже в АлтГТУ, который недавно отремонтировали."
минспорта просто красавы: распоряжаются чужим имуществом как своим!
при этом ни копейки в ремонт не вложили
То жопа холодная, то титьки маленькие
Грей жопу, ешь капусту - и всё у тебя получится.
На входе видимо устроят пропускной контроль.
Бегуны весом до 10кг - шипованная резина разрешена.
Бегуны 10-20кг - любая не шипованная резина.
Бегуны 20-30кг - кроссовки аля китайские тапочки.
Бегуны от 30кг - только босиком!
И, да, больше трех не собираться!
4.06.2020 08:13
- гость -
Они будут сейчас заявлять что оно так и есть. А что вы хотите от министерства спорта?! Какие там кадры? Помнится они ж*пу предлагали распинать мячом, и костями лечь но в парке построить ФОК.
минспорта просто красавы: распоряжаются чужим имуществом как своим!
как шуба к ним так и они к нему...
У жуликов на все ответ готов, пока их за вымя не возьмут! Это что за министр спорта, который оправдывает своих чинуш. Сам то очевидно не дерьмовой ракеткой пользуется?!
Удивительно как ещё не догадались самого Сергея обвинить в том, что он сильно быстро бегает и тем самым портит покрытие.
как шуба к ним так и они к нему...
что минспорта, что Шуба: каждый в рай на чужом горбу въехать хочет
что минспорта, что Шуба: каждый в рай на чужом горбу въехать хочет
Мы не халявщики. Мы - партнеры
(с)Леня Голубков
ага. партнеры по халяве