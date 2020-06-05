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На стройку – через градусник. Девелоперы Барнаула о том, как COVID изменил их работу

, ИА "Амител"
Строительные компании Барнаула не работали всего неделю, а могли бы не открыться до сих пор
Стройка / Фото: domsevas.ru

Стройка / Фото: domsevas.ru

Предприятия строительного комплекса вошли в число немногих сфер, которым правительство Алтайского края разрешило работать после недели простоя в апреле 2020 года. И власти, и застройщики опасались: не станет ли такое решение причиной для распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников. Однако спустя два месяца на стройплощадках города не выявлено ни одного случая заражения. Девелоперы уверены: решение о возобновлении работы стройкомплекса было хоть и рискованным, но верным, ведь если компании простояли закрытыми больше месяца, в отрасли наступил бы кризис.

Маски и дезинфекция

Застройщики, как и другие компании, не относящиеся к предприятиям жизнеобеспечения, простояли закрытыми с 30 марта по 6 апреля 2020 года. Такое решение принял президент Владимир Путин для снижения темпов распространения коронавируса в стране. 2 апреля глава государства сообщил россиянам, что режим самоизоляции продлен до 30 апреля 2020 года. Но региональные власти получили право самим определять, какой режим вводить на территории и каким компаниям разрешить деятельность.

6 апреля губернатор края Виктор Томенко подписал указ, дающий право промышленным, строительным, дорожным, лесозаготовительным и некоторым другим предприятиям вернуться к работе. С соблюдением всех мер профилактики. Застройщики Барнаула медлить не стали, работу возобновили уже 7-8 апреля, а на стройплощадках ввели жесткий контроль.

"У сотрудников предприятий мы регулярно замеряем температуру, требуем частое мытье рук. На стройплощадке большого скопления людей нет, там проще. Следим, чтобы было меньше контактов. Часть офисных сотрудников работают на "удаленке", часть вернулись на места", – рассказал amic.ru Александр Мишустин.

Сейчас так работают все строительные предприятия края, отмечает исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов. На стройплощадках введен масочный режим. Смены, начало работ, обед "размазаны" по времени. Благодаря этому в помещениях одновременно находятся минимум сотрудников.

"Застройщики и производители строительных материалов трудятся, как и все другие работающие организации, с соблюдением мер предосторожности. То, что сейчас среди строителей нет заболевших, это во многом заслуга руководства компаний, сотрудников, соблюдающих все предписания, а также благодаря условиям работы. Ведь на площадках, в цехах, складах проще соблюдать дистанцию между работниками, чем в тесном офисе", – отмечает он.  

Два месяца и – катастрофа

Неделя простоя компаний стройиндустрии, по словам Вячеслава Ширшова, никак не сказалась ни на темпах работ, ни на планах девелоперов по вводу жилья. Застройщики отмечают, что иногда из-за погодных условий работы на стройплощадках останавливаются на две и даже три недели. Более длительный простой негативно сказывается на работе организаций. 

"Если бы правительство края не разрешило нам открыться, некоторые строительные компании мы бы сейчас "хоронили". Была информация, что из-за пандемии и самоизоляции в Барнауле перенесли срок сдачи некоторых многоквартирных домов. На самом деле это не так: планы по их завершению изменились до марта 2020 года. Но вот посиди мы месяц или два, тогда бы реально говорили о переносе сроков именно из-за коронавируса. Сегодня мы так говорить не можем, неделя ничего не решила", – отмечает он.

По словам Ширшова, если возобновить работы на стройплощадке после двух месяцев "отдыха" можно за несколько дней, то для запуска завода по производству материалов требуется больше времени. Предприятие должно заново ввести в работу оборудование, восстановить, разморозить все процессы. Это отнимает еще две-три недели.

"Вот вышли бы мы, например, 12 мая, нам бы заводы точно сказали: ждите, терпите. И мы бы ждали. А вместе с нами и дольщики. Неизвестно, на сколько бы при таком сценарии отодвинулись сроки сдачи многоквартирных домов, а это значит, что покупатели получили бы квартиры с большим опозданием", – говорит Ширшов.

По словам Александра Мишустина, месяц-два простоя – это не только отставание от графика работ и сложности с запуском производства, но и трудности с выплатами зарплат. Их пришлось бы урезать. Максимум, на что могли бы рассчитывать специалисты, – 60% от ежемесячного дохода.

"Если компании не работают, то попадают в сложную финансовую ситуацию. Как они будут дальше существовать, неизвестно. У застройщиков есть определенные обязательства перед дольщиками, сотрудниками, государственными компаниями – их нужно выполнить. Сейчас мы работаем, а потому смогли избежать этих проблем", – отмечает Мишустин.

Сейчас строительные компании Алтайского края, а также предприятия по производству стройматериалов работают в штатном режиме. 10-дневный простой практически не сказался на сроках завершения работ. Как сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края, правительство региона ежедневно мониторит ситуацию в строительной сфере.

Сами застройщики уверены: кризис и пандемия все-таки не пройдут для них незаметно. Уже сейчас компании замечают, что покупательная способность снизилась, цены на стройматериалы выросли, а небольшие фирмы с одним-двумя проектами завершат их и, скорее всего, навсегда покинут рынок. Но если бы строителям не разрешили возобновить работу, последствия были бы намного серьезнее. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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