Подростки, избившие 13-летнего мальчика в Камне-на-Оби, состоят на учете в полиции

ГУ МВД по Алтайскому краю взяло на контроль инцидент с избиением 13-летнего мальчика в Камне-на-Оби, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

По факту происшествия назначена проверка, а сотрудники органов уже выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже установлены личности всех участников конфликта, стражи порядка опрашивают подростков, педагогов и родителей.

Как уточнили в МВД, все участники конфликта состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе СУ СКР Алтайского края amic.ru сообщили, что следователи также разбираются в инциденте.

Напомним, в четверг, 4 июня, стало известно о жестоком избиении сверстника подростками в Камне-на-Оби. В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как мальчику наносят удары по голове и лицу, в том числе и ногами.

По словам опекуна ребенка, на данный момент мальчик находится в больнице с сотрясением мозга, также у него начались проблемы с почками.