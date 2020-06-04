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Алтайские подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео

, ИА "Амител"
Кадры расправы ужаснули пользователей Сети

В Камне-на-Оби подростки жестоко избили своего сверстника и выложили видео в интернет. О случившемся сообщила опекун пострадавшего. По словам женщины, у 13-летнего мальчика начались проблемы с почками.

Видео появилось в группе издания "Каменские известия" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как мальчику наносят удары по голове и по лицу, в том числе ногами.

О случившемся подросток не рассказал. Полицию и скорую вызвали только на следующее утро, когда опекун заметила отеки и ссадины. Ребенка увезли в больницу.

По словам мальчика, его избили незнакомые ему люди.

Пользователи в комментариях к видео пишут, что подростков надо обязательно наказать за такую жестокость. Однако, по словам опекуна, инспектор по делам несовершеннолетних уже сказала, что не стоит рассчитывать на многое. Злоумышленникам еще нет 18 лет, так что максимум, что их ждет – это небольшой штраф родителям.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

4.06.2020 15:38
гость

надо их поймать и так же наказать! вот сейчас посмотрим на нашу полицию, как они будут искать....

4.06.2020 15:47
ЯЛЕГЕНДА

раньше так били НО ПОТОМ ПРИХОДИЛ ВСЕ РАЙОН ИИЛ ДВОР И ВСЕЕЕ.

4.06.2020 15:48
Козел

что смотреть! будут искать - никак!
Бред это все Камень это деревня что там искать! все друг друга знают!

4.06.2020 15:53
гость

родителей наказать деньгами, а этих злобных малолеток - проучить, заставить извиняться и работать дворниками месяц без оплаты!

4.06.2020 15:54
Гость

Конечно знают. Изверги! А что дальше будет с этими садистами...

4.06.2020 16:00
гость

если нет 14 лет, то только КДН, а штраф самый большой 500 рублей, так что ...

4.06.2020 16:00
- гость -

Дети нынешней власти не нужны
Для них закрыты все стадионы и площадки
Даже в войну о детях заботились больше чем в нынешнею клоунаду под названием 'пандемия"

4.06.2020 16:05
Гость

Не люди это. Зона их дом родной в будущем.

4.06.2020 16:20
- гость -

Отправить их надо в Норильск дизельное топливо собирать. Пока 20 тыс. тонн не соберут назад ни-ни. Можно вместе с родителями - и поучительно и полезно - быстрее соберут.
А заработанные деньги отдать пострадавшему. Ну а кормить только Дошиком, вода из речки Амбарной.

4.06.2020 16:32
гость

Уже не первый же скандал с избиением в Камне, почему полиция бездействует???? Что там за свора кадетов росгвардии мародерствует??? Родителей этих кадетов в бочку с дерьмом на площади помакать при всех! Детки уже ВАС обгадили с головы до ног! Уволить их со всех работ !

4.06.2020 17:05
- гость -

Я надеюсь после всеобщей огласки, или их посадят или родителей, а этих выродков в дет дом, чтоб также с ними там обходились. Если опекун мальчика читает, идите в суд, требуйте компенсации и наказания для ублюдков!!!

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