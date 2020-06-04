Алтайские подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео

В Камне-на-Оби подростки жестоко избили своего сверстника и выложили видео в интернет. О случившемся сообщила опекун пострадавшего. По словам женщины, у 13-летнего мальчика начались проблемы с почками.

Видео появилось в группе издания "Каменские известия" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как мальчику наносят удары по голове и по лицу, в том числе ногами.

О случившемся подросток не рассказал. Полицию и скорую вызвали только на следующее утро, когда опекун заметила отеки и ссадины. Ребенка увезли в больницу.

По словам мальчика, его избили незнакомые ему люди.

Пользователи в комментариях к видео пишут, что подростков надо обязательно наказать за такую жестокость. Однако, по словам опекуна, инспектор по делам несовершеннолетних уже сказала, что не стоит рассчитывать на многое. Злоумышленникам еще нет 18 лет, так что максимум, что их ждет – это небольшой штраф родителям.