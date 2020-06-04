Барнаульцы пожаловались на очередную свалку. На этот раз в лесу

Фото: Дмитрий Сечин / Barnaul 22

Жители Барнаула обнаружили мусорную свалку в сосновом бору в поселке Южном, пишет Barnaul 22.

По словам местных жителей, горы мусора расположились на улице Лесосечная возле дороги. При этом отходы там лежат давно, а кучи постоянно пополняются.

"Видно, что строительный мусор сваливают себе под ноги. А место там хорошее, живописное, рядом Трасса здоровья, люди прогуливаются, велосипедисты. Прекрасная природа, и кто-то нашел место, куда свалить мусор. Вот прямо напротив старой подстанции через дорогу", – пожаловался автор заметки.

Как уже сообщал amic.ru, жители Барнаула обнаружили рядом со стоянкой арестованных автомобилей свалку строительного мусора на улице Клубная Гора у реки Оби. Природоохранная прокуратура намерена проверить эти сведения.